Geen Boyata of Denayer, wél Faes, Debast en Doku: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar Qatar

Bij de doelmannen geen verrassingen, bij de verdedigers moest Martínez wel komen met een woordje uitleg. “Achterin waren het de moeilijkste knopen om door te hakken”, aldus de Spanjaard. Het was zoeken naar balans tussen mannen met ervaring en mannen die in vorm zijn. De moeilijkste beslissing was om Boyata uit selectie te laten. Ik heb hem gesproken, (...) het is geen leuk deel van mijn job om slecht nieuws te brengen. Hij reageerde voorbeeldig. Maar we hebben gekozen voor andere jonge mannen die veel spelen en de goeie vorm te pakken hebben. De ervaring van Alderweireld en Vertonghen moet jongens als Theate en Faes gidsen”, zei de Spanjaard, die evenwel niet wou bevestigen dat de driemansverdediging met ook nog Dendoncker al vastligt. “Niemand krijgt zomaar zijn plaats, het is een WK en iedereen moet paraat staan.”

Maar Faes en Debast halen het dus van Denayer en Boyata. “Wout speelde niet in de interlands in september, maar heeft bij z'n club getoond dat hij enorm is gegroeid - in de laatste zes weken meer dan sommige spelers in een heel seizoen. Hij staat er in de grote wedstrijden in de Premier League.” En ook Debast kreeg lof: “Zeno is 18 jaar en zo’n jongen beoordeel je op z’n eerste 50 wedstrijden als prof. En daarin heeft hij indruk gemaakt. Het is makkelijker om bij een goed draaiende ploeg binnen te komen, dan bij een ploeg die slecht draait. Hij toont bij Anderlecht dat we hem niet moeten beoordelen op zijn leeftijd, maar wel op zijn kwaliteit.