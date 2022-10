Geen alcohol, geen blote schouders of zelfs openbare blijken van affectie: Engelse WAGs worden de les gespeld voor afreis naar Qatar

WK voetbalElke negatieve bijklank kunnen ze in op het WK voetbal in Qatar missen als de pest. En dus gelaste de Engelse voetbalbond onlangs een geheime informatieavond in om de notoire WAGs (Wives and Girlfriends) die er volgende maand zullen bijzijn, de strenge leefregels in Qatar duidelijk te maken. “Het kleinste incident of de minste controverse bij het niet naleven van de gecommuniceerde regels zal niet getolereerd worden.”

De Engelse voetbalbond is er als de dood voor dat de WAGs (Wives and Girlfriends) in een politiestaat als Qatar straks het Britse imago besmeuren. Het WK van Duitsland in 2006 indachtig, toen de partners van de internationals het in Baden-Baden al te bont maakten. Daarom dat er voor de interland tussen Engeland en Duitsland (3-3) van vorige maand, een infovergadering plaatsvond voor de WAGs die in november de reis naar Qatar maken. Tijdens een geheime presentatie werden de in Qatar geldende do’s en don’ts uitgelegd. Met één duidelijke boodschap van de bondsbobo’s: “Jullie staan daar niet boven de wet, ook niet als vrouw of partner van een voetballer. Het is belangrijk dat te begrijpen.”

Volledig scherm Cheryl Tweedy, gewezen partner van Ashley Cole, en Victoria Beckham: dé twee Engelse opper-WAGs die op het WK in 2006 grote sier maakten. © REUTERS

Zo wordt de WAGs, waaronder Sasha Atwood (26) als de vriendin van berucht fuifbeest en Man City-aanvaller Jack Grealish, gevraagd zich “bescheiden” te kleden in openbare ruimtes en de stadions. Openbare blijken van affectie zullen “niet worden getolereerd”. Ook alcohol of vloeken in het openbaar, luide muziek afspelen, roepen of “ongepast gedrag” vertonen in het publiek terwijl er opgeroepen wordt tot gebed, is verboden. Op het dumpen van afval staan boetes die kunnen oplopen tot 7.000 euro en een jaar gevangenisstraf. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor het nemen van selfies buiten regeringsgebouwen.

Een foto van enkele WAGs na de gewonnen EK-wedstrijd tegen Kroatië vorig jaar. Met van links naar rechts: Anouska Santos (Luke Shaw), Megan Davison (Jordan Pickford), Charlotte Trippier (Kieran Trippier), Fern Hawkins (Kyle Walker) en Annie Kilner (Harry Maguire)

“De Engelse voetbalbond is bijzonder streng”, aldus een anonieme bron in ‘The Sun’. “Het kleinste incident of de minste controverse bij het niet naleven van de gecommuniceerde regels zal niet getolereerd worden. Alles moet in het teken staan van bescherming tegen de boetes en vervolgingen die er daar alledaags zijn. Daarom dat hen via een briefing van de lokale wetten en gewoontes, gewezen wordt op hun verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat ze weten dat er in Qatar andere regels gelden dan in Engeland. Ongeacht wie ze zijn.”

Volgens advies van Buitenlandse Zaken dragen vrouwen in Qatar geen rok, zelfs blote schouders zijn uit den boze. Op alcoholgebruik, vloeken of brutale gebaren staan gevangenisstraffen, net als seks buiten het huwelijk.

Het moet de WAGs ongetwijfeld helpen dat de Engelse bond gekozen zou hebben voor een luxueus cruiseschip als verblijfplaats voor de vrouwen. Qua comfort scoort dat alvast vele malen hoger dan een studio in een gebouw dat inderhaast uit de grond is gestampt. En waarop er wel ongestoord alcohol kan gedronken worden.

Volledig scherm De faciliteiten op de MSC Poesia, een van de cruiseschepen die tijdens het WK zal aanmeren in Doha. © MSC Cruises

Victoria Beckham & co achterna?

De WAGs dragen natuurlijk wel een reputatie met zich mee. Vooral op het WK in 2006, toen ze verbleven in een luxehotel in Baden-Baden in Duitsland, bakten de dames het bruin. Met als exponent natuurlijk de fratsen van opperdiva Victoria Beckham, die zich meer dan eens tekort gedaan voelde door de matige bediening. Maar ze was lang niet alleen: zo ontstak het Spaanse lief van Frank Lampard al in de heenvlucht naar Duitsland in een tirade omdat ze geen zes koffers handbagage mee aan boord mocht hijsen en stuurde Peter Crouch zijn toenmalig lief Abby Clancey huiswaarts omdat ze was betrokken bij een drugsschandaal.

Dat het in Qatar ook zo’n vaart zal lopen, lijkt dus onwaarschijnlijk. Want naast de infovergadering heeft deze generatie Engelse spelersvrouwen lang niet de bekendheid en de glamour van hun voorgangsters. Minder popsterren zoals Victoria Beckham en Cheryl Cole destijds, minder schandalen en dus ook veel minder aandacht in de tabloids.

Volledig scherm De Engelse delegatie scheept in richting Duitsland in 2006. © FilmMagic

Volledig scherm Rebekah Vardy, vrouw van Leicester-spits Jamie, op het WK 2018 in Rusland. © AP