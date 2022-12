“Geef de titel maar ineens aan Argentinië”: Portugal woest dat landgenoot van Messi aangeduid werd als scheidsrechter

WK voetbalBij Portugal zijn ze furieus op scheidsrechter Facundo Tello na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko . Pepe en Bruno Fernandes vinden het niet kunnen dat een Argentijn hun kwartfinale floot. “Na wat er gisteren is gebeurd met Messi, is dit onaanvaardbaar.”

Marokkaanse fans de 1-0

Het waren niet mis te verstane woorden van oude krijger Pepe, die tot de invalbeurt van Ronaldo aanvoerder was. Dat Facundo Tello, een Argentijn, Marokko-Portugal mocht fluiten, gaat er bij de verdediger niet in.

“Dat is toch onaanvaardbaar? Zeker na wat er gisteren is gebeurd (er werden tijdens Nederland-Argentinië vragen gesteld bij het mild optreden van referee Mateu Lahoz ten opzichte van Lionel Messi, red.). Zag je die ref daar met Messi praten? En dan komt een Argentijn hier even onze match fluiten. Ik zeg niet dat ze partijdig waren, maar hoeveel minuten hebben we effectief gespeeld in de tweede helft? De doelman lag voortdurend op de grond, hij vertraagde continu het spel. En dan maar acht minuten blessuretijd? Bovendien gaf de ref enkel waarschuwing aan de Marokkanen wanneer ze van die kleine, vervelende overtredingen maakten. Ik denk ook dat er een penalty op Bruno (Fernandes, red.) mocht gefloten worden. Dit is heel zuur. (...) Ik vertrek met droefheid. Die arrogantie van de scheidsrechter... Geef de wereldtitel dan maar ineens aan Argentinië.”

Pepe spelt referee Tello de les.

Ook Bruno Fernandes hield zich niet in en wees met de vinger naar de wedstrijdleiding. “Of Argentinië de titel krijgt? Het maakt me niet uit. Maar ik ga wél zeggen wat ik hier van vind: het is héél gek dat een scheidsrechter van een team dat nog in het toernooi zit onze wedstrijd fluit. Ze hebben ons duidelijk tegengewerkt.”

Bondscoach Fernando Santos liet zich niet betrappen op kritiek op de arbitrage. “Vroegtijdig moeten vertrekken van een wereldkampioenschap doet altijd zeer. We hebben er alles aan gedaan. Mijn spelers wilden heel graag, maar ze slaagden er niet in te laten zien wat ze kunnen. We kwamen niet echt in ons spel. Het grote probleem was dat we er niet in slaagden voldoende kansen uit te spelen. Dat heeft ons opgebroken. Pas in de slotfase werd het wat beter, maar toen was het al te laat.”

De 68-jarige Santos weet niet of hij aanblijft als bondscoach van Portugal. “We vertrekken zondag uit Qatar. Daarna ga ik een goed gesprek voeren met de voorzitter van onze voetbalbond. We zien het wel.”

Na de uitschakeling van Ronaldo schaakt Messi nog alleen:

De oorspronkelijke iconische foto:

Messi en Ronaldo.

Fernando Santos.