Gastland Qatar nu al praktisch uitgeschakeld na 1-3-nederlaag tegen Senegal

Het balbezit was in de openingsfase duidelijk voor de Senegalezen. Een poging van Sarr ging in het zijnet, een pegel van Gueye verdween net naast het doel. Beetje bij beetje kwam Qatar beter in de wedstrijd. Afif - de gevaarlijkste man bij de Qatarezen - werd in het strafschopgebied ten val gebracht door Sarr. Heel het stadion schreeuwde om een penalty, de Spaanse scheidsrechter Lahoz zag er geen graten in. Hier kwam Senegal toch goed weg.