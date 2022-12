Gareth Southgate blijft bondscoach van Engeland tot na het EK van 2024, Duitsland lonkt naar oefenduel met Rode Duivels

Football didn’t come home , maar Gareth Southgate (52) blijft wel aan als Engels bondscoach tot na het EK van 2024 in Duitsland.

“We zijn erg blij dat Gareth Southgate voortdoet als bondscoach van Engeland, en aan het roer zal staan tijdens onze campagne richting het EK 2024", meldt Mark Bullingham, CEO van de FA. “Gareth en assistent Steve Holland hebben altijd onze volledige steun genoten, onze planning voor het EK start nu.”

Southgate had nog een contract tot eind 2024. Maar nadat Engeland vorige week op het WK in Qatar in de kwartfinales werd uitgeschakeld, liet hij optekenen dat hij goed moest nadenken over zijn toekomst. De voormalige verdediger kende naar eigen zeggen moeilijke momenten in de voorbije 18 maanden. Zo degradeerde Engeland uit de A-divisie van de Nations League na drie nederlagen en drie draws, tijdens de met 0-4 verloren wedstrijd tegen Hongarije werd Southgate uitgejouwd door de eigen supporters.

Volledig scherm © Photo News

De voormalige coach van Middlesbrough en de Engelse beloften werd in 2016 aangesteld aan het hoofd van The Three Lions. Op het WK van 2018 leidde Southgate de Engelsen naar de vierde plaats, in de troostfinale waren de Rode Duivels met 2-0 te sterk. Drie jaar later volgde een eerste EK-finale voor Engeland, maar Italië trok daarin na strafschoppen aan het langste eind.

In de kwalificaties voor het EK 2024 is Engeland ondergebracht in een groep met Italië, Oekraïne, Noord-Macedonië en Malta. De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor het EK. De eindronde in Duitsland staat geprogrammeerd van 14 juni tot 14 juli 2024.

Volledig scherm © Photo News

Flick wil volgend jaar basis leggen voor EK 2024, mogelijk oefenduel met België

De Duitse bondscoach Hansi Flick wil de bittere smaak na de vroege WK-exit in Qatar snel doorspoelen en overweegt om volgend jaar een reeks vriendschappelijke wedstrijden te spelen in de Verenigde Staten, ter voorbereiding op het EK in 2024. In maart 2023 speelt Duitsland mogelijk tegen de Rode Duivels.

Duitsland is rechtstreeks geplaatst voor het EK van 2024 als organisator en moet het dus stellen met vriendschappelijke wedstrijden om zich klaar te stomen. Sparren tegen Europese tegenstanders is echter niet evident, omdat zij kwalificatiewedstrijden afwerken, waardoor Flick zijn blik op de VS richt. De Duitse T1 liet het Duitse persbureau DPA weten dat een Amerikaanse trip “mogelijk is”. In 2026 organiseert de VS het WK samen met Mexico en Canada.

De Duitse voetbalfederatie (DFB) heeft voorlopig nog geen oefenwedstrijden kunnen vastleggen in 2023, met interlandperiodes van telkens twee wedstrijden in maart, juni, september, oktober en november. Juni lijkt het ideale tijdsslot voor een trip naar de VS, maar dan zou Duitsland daar zijn duizendste internationale wedstrijd afwerken en daarvoor zou de DFB liever iets in eigen land willen organiseren. Alle andere interlandperiodes vallen echter midden in het seizoen en de verplaatsing over de Atlantische Oceaan is dan moeilijker in te plannen.

Toch kijkt Flick ook binnen Europa nog naar potentiële tegenstanders uit en dan behoort een oefenduel met de Rode Duivels in maart 2023 tot de mogelijkheden. België opent zijn kwalificatiecampagne op 24 maart met een uitduel in Zweden. De DFB mikt in de herfst van volgend jaar nog op oefenwedstrijden met Frankrijk, Engeland en Oostenrijk.

Volledig scherm Hansi Flick. © AFP

