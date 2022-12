Furieuze Samuel Eto’o schopt in Qatar vlogger tegen de grond die WK-ambassadeur vraagt naar omkoping

KIJK. Man die werd aangevallen door Eto’o getuigt: “Ik vroeg hem naar ref Gassama”

Toen de 118-voudige Kameroense international, eveneens ‘legacy-ambassadeur’ van het WK, het Stadium 974 in Doha verliet, werd hij aangeklampt door enkele fans. Allemaal wilden ze een selfie, niet vreemd als je driemaal de Champions League won, drie keer Spaans kampioen werd en liefst 162 keer wist te scoren in de Spaanse hoogste klasse. Eto’o had er aanvankelijk ook weinig problemen mee, tot een man met een handcamera aan zijn rechterzijde opdook. Een Algerijnse vlogger, zou later blijken. Eto’o was niet gediend met diens aanwezigheid en ging de confrontatie aan. Omdat de situatie snel dreigde te escaleren, kwamen enkele (veiligheids)mensen aangesneld. Eén nam de camera van de man af, anderen probeerden de ex-aanvaller te kalmeren.

Omkoping

Vanop het politiebureau nam het slachtoffer, Said Mamouni, een videoboodschap op (kijk bovenaan dit artikel). Zo wordt het een en ander duidelijk. “Ik kreeg vandaag ruzie met Samuel Eto’o”, vertelt de man. “De persoon die bij hem was, vernietigde mijn camera. Ik was aan het filmen en vroeg hem iets over scheidsrechter Bakary Gassama. Ik vroeg hem of hij hem had omgekocht. Eto’o werd kwaad en sloeg me. Hij vernietigde de camera waarmee ik hem filmde. Ik ben nog steeds in het politiebureau, ik heb rechten. Deel deze video met iedereen die je kent. Ik weet dat Qatar een rechtsstaat is en dat ze mijn kant zullen kiezen. Ik zou graag willen dat u solidair bent met mij tijdens deze zaak. Wij komen uit Algerije en hij heeft ons dit aangedaan. Hij raakte me op mijn borst en kin. Ik heb veel last aan mijn wang. Mensen die me kennen, maak je geen zorgen over de gebeurtenissen van vandaag.”