Fransen dienen klacht in na racistische berichten aan Coman, Tchouaméni en Kolo Muani

Argentijn­se spits Icardi niet in Qatar, wel op Malediven om zijn huwelijk ultiem te redden. Tevergeefs

Als Argentinië aan Messidependencia lijdt, dan lijdt Mauro Icardi aan Wandadependencia. De soap tussen de 29-jarige Argentijnse spits, door PSG momenteel aan Galatasaray uitgeleend, en zijn partner annex makelaar Wanda Nara (36) moet intussen meer episodes kennen dan Grey’s Anatomy. In een ultieme poging weer samen te komen, trok het koppel op vakantie naar de Malediven. Icardi komt van een kale reis terug. “Wanneer een relatie niet meer vredig is, stopt het voor mij”, zegt Wanda. Is de laatste verhaallijn geschreven?

16 december