Fransen Coman, Tchouaméni en Kolo Muani slachtoffer van racisme na (strafschop)missers in WK-finale

WK voetbal ONS RAPPORT. “Lange tijd onzicht­baar, tot-ie de hele wereld verbaasde”: twee keer een 9 voor de absolute smaakma­kers, maar ook één buis

Wat een héérlijke en zenuwslopende WK-finale kregen we. Een rollercoaster die eindigde in strafschoppen, Argentinië kroonde zich ten koste van Frankrijk tot wereldkampioen. In ons rapport twee vedetten die een 9 op 10 krijgen: “Het leek wel alsof hij in zijn tuin stond te voetballen.” Maar ook één buis bij de verliezers en iemand die kleurenblind werd gespeeld op zijn flank.

18 december