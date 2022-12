Franse bondsvoorzitter kaart “abnormale excessen” van Argentijnen tijdens wereldtitelviering aan: “Het ging veel te ver”

De lichte obsessie van Martínez richting Mbappé kwam niet uit de lucht vallen. Dat komt door een eerdere uitspraak van Mbappé. De Franse superspits, in de finale goed voor de eerste hattrick sinds Geoff Hurst in 1966, had zes maanden voor het WK gezegd dat het altijd de Europese ploegen zijn die recent de WK’s winnen. “Ons voordeel is dat we in Europa quasi altijd matchen op het hoogste niveau spelen, zoals ook de Nations League. Als het WK begint, zijn wij er steeds klaar voor. Waar ze dat in bijvoorbeeld Zuid-Amerika nog niet zijn, omdat het niveau daar minder hoog is. Het voetbal is daar niet zo professioneel als in Europa.” Niet naar de zin van Martínez. “Als Mbappé dat zegt, is dat omdat hij nog nooit in Zuid-Amerika gespeeld heeft”, sprak de doelman even voor de finale.”