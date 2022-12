Finale vol WK-records voor Messi: Argentijn met 26 matchen alleenheerser én eerste die scoort in alle rondes

Gesneuveld op het veld van eer: cynisch Frankrijk maakt eind aan Marokkaans sprookje en speelt finale tegen Argentinië

Argentinië - Frankrijk, zondag om 16u in het Lusail Stadium in Doha. Dat is de finale van het WK voetbal. Maar wat was Marokko er dichtbij, in tegenstelling tot Kroatië gisteren. In de achtervolgingsrace na een snelle goal van Théo Hernandez, misten opnieuw erg hongerige Leeuwen enkele grote kansen. Om te sneuvelen op het veld van eer, na de 2-0 van invaller Kolo Muani. Want ‘Les Bleus’ klein krijgen, dat is er slechts weinigen gegeven. Als er één iemand dat kan, Lionel Messi toch?

14 december