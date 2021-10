FIFA-voorzitter Infantino duwt door voor tweejaarlijks WK voetbal: “Verhoogt kans voor élk land om erbij te zijn”

WK VOETBALFIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft nogmaals laten blijken dat hij voorstander is van een tweejaarlijks WK voetbal. “Pas dan is ons voetbal écht globaal.” Ook Arsène Wenger, bedenker van het concept, duwt door. “Je moet de klik kunnen maken.”

Infantino vertoeft momenteel in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, waar hij begonnen is aan een Zuid-Amerikaanse tournee. Daar benadrukte de FIFA-voorzitter dat een wereldkampioenschap om de vier jaar achterhaald is. “Ik vertegenwoordig 111 voetbalnaties. Elk van hen heeft het recht om te dromen. Maar laat ons eerlijk zijn: wat is, in het huidige systeem, de kans van Venezuela om zich te kwalificeren voor een WK-eindronde? Nochtans is het een land met 30 miljoen inwoners. Een tweejaarlijks WK zal, in combinatie met verhoogde aantal deelnemers naar 48 teams, zal veel meer landen de mogelijkheid geven om deel te nemen. Pas dan is ons voetbal écht globaal.”

Infantino benadrukt ook dat een WK om de twee jaar effectief haalbaar is, ondanks de vele kritiek op de al overvolle kalender. “Er zijn zoveel voordelen aan verbonden. En het is mogelijk om te organiseren, we hebben grondig geanalyseerd wat de sportieve impact is. Het is ook niet onze bedoeling om de waarde van het WK te verlagen. Als we een nieuw systeem invoeren, moet iederéén er baat bij hebben.”

Daar sluit Arsène Wenger, Chief of Global Football Development bij FIFA, zich bij aan. Wenger lanceerde het idee voor een tweejaarlijks WK. Hij zegt dat het vooral gaat om het spelen van meer topmatchen, zeker niet om geld. “De spelers willen geen ‘kleine’ matchen afwerken en de jongere generatie wil meer grote toernooien. Een WK om de twee jaar klinkt ongewoon, maar de tijden zijn veranderd. Je moet de klik kunnen maken.”

De bedoeling is om tegen het einde van het jaar te stemmen over het voorstel. Komt er effectief een tweejaarlijks WK voetbal, dan is de eerste editie pas mogelijk in 2028. Het jaar daarvoor zou dan het EK afgewerkt worden.

Volledig scherm Infantino met Venezolaans president Maduro. © EPA