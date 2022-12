Fernando Santos niet langer bondscoach van Portugal, ligt de weg open voor José Mourinho?

Santos had nog een contract tot na het EK van 2024. De Portugese voetbalbond (FPF) zet de samenwerking echter vervroegd stop. Twee jaar na zijn aanstelling won Portugal met Santos het EK van 2016. Drie jaar later was het ook de beste in de eerste editie van de Nations League. Na de uitschakeling in de kwartfinale tegen Marokko op het WK van dit jaar was al duidelijk dat de rol van Santos was uitgespeeld. Zelf gaf hij aan niet uit eigen initiatief op te stappen, maar in eigen land was er veel kritiek op de invallersrol van Cristiano Ronaldo. Na een gesprek met bondsvoorzitter Fernando Gomes was de uitkomst duidelijk: einde verhaal voor de 68-jarige man.