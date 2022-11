Fantastisch beeld: Messi en Ronaldo gaan daags voor laatste WK viraal met Instagrampost

WK VOETBAL Hussein Yasser was eerste Qatarese voetballer in België en Europa: “Ik testte bij Man United als Braziliaan, een Qatarees hadden ze nooit toegelaten”

Hoe kijkt men in gastland Qatar naar het omstreden WK dat zondag van start gaat? We vroegen het Hussein Yasser (40), de eerste Qatarese voetballer ooit in België. “Voetbal regeert deze maand. Voor het WK worden zelfs de scholen en bedrijven stilgelegd.”

18 november