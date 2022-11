Eric Gerets volgt WK thuis op de voet: “Het is aan Eden om te laten zien dat hij het spelletje nog onder de knie heeft”

WK VoetbalThuis in zijn boerderij in Boorsem staat de tv bij Eric Gerets de komende weken afgestemd op het WK voetbal , zelf speelde ‘De Leeuw’ drie WK’s tussen 1982 en 1990. “Ik verwacht nog altijd veel van België”, zegt Gerets, die Trossard en Dendoncker graag in de basis zou zien.

KIJK. Rode Duivels trainen laatste keer voor clash tegen Canada

“Laten we maar niet te veel spreken over mijn gezondheid”, zegt Eric Gerets aan de lijn. Een hersenbloeding tien jaar geleden berokkent hem fysiek veel last en bemoeilijkt zijn spraak, maar de voetbalactualiteit blijft hij graag en op de voet volgen via tv en kranten: “Ik heb net de sport van Het Laatste Nieuws gelezen.”

Een WK in Qatar heeft voor Gerets een bijzondere betekenis. Zelf werkte hij als coach in dat land tussen 2012 en 2014 bij Lekhwiya. “Gelukkig zat ik daar bij de beste ploeg van het land, vanuit financieel standpunt was het goed, maar het was gewoon ook leuk werken”, blikt hij terug. “Een WK in Qatar nu is niet hetzelfde als in Duitsland, Frankrijk of Brazilië, maar op zich vind ik het wel terecht dat het Midden-Oosten en de Arabische wereld eindelijk eens een WK mogen organiseren.”

Volledig scherm Eric Gerets bij zijn voorstelling in Doha als nieuwe coach van Lekhwiya in 2012. © Shaival Dalal

Zelf kroonde Gerets zich in Qatar voor een zevende keer tot landskampioen in zijn trainerscarrière, na titels bij Lierse, Club Brugge, PSV (2), Galatasaray en Al-Hilal. Gerets gold toen als beste Belgische coach in het buitenland en leek een droomkandidaat om ooit als bondscoach de Rode Duivels te leiden. “Net zoals iedereen mij ook als de geknipte coach ooit voor Standard zag. Jammer genoeg heb ik beide niet kunnen doen”, aldus Gerets.

KIJK. “Twee goede acties in 70 minuten”, onze analisten over Hazards prestatie tegen Egypte

Maar zijn mening over de Rode Duivels heeft hij wel. Zoals over de heikele discussie of Eden Hazard in de basis moet starten of toch liever man in vorm Leandro Trossard? “Ik ben zelf benieuwd of Eden aan de aftrap staat”, zegt Gerets (intussen bevestigde Martínez dat Hazard morgen start, red.) “Maar ik zou nu in ieder geval Trossard laten beginnen. Eden heeft zelf toegegeven dat Trossard het verdient. Eden was wel onze nummer één samen met Courtois en Kevin De Bruyne, maar het is nu aan hem om te laten zien dat hij het spelletje nog onder de knie heeft. Ik denk dat Eden momenteel zelf geen echt antwoord kan geven waarom het er niet meer zo uitkomt.”

Ook over de twistappel rond de defensie van de Rode Duivels spreekt Gerets zich uit: “Ik ben voorstander om de centrale rechterflank te dekken met Leander Dendoncker. Zeno Debast heeft zich nog niet genoeg kunnen bewijzen. Ik zou ook vasthouden aan Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in de defensie. Na het WK zouden we waarschijnlijk kunnen stoppen.”

Volledig scherm Leandro Trossard of Eden Hazard: ook Gerets zegt benieuwd te zijn wie tegen Canada aan de aftrap komt. © BELGA

Over zijn favoriet voor de eindzege moet Gerets niet lang nadenken: “Ik zet Brazilië op één en Argentinië op twee, dat is wat zoals iedereen, zeker? En van België verwacht ik toch nog altijd veel. Als ze de eerste groepsronde doorkomen, kan alles.”

Met Johan Gerets bevindt ook een zoon van ‘De Leeuw’ zich bij de Belgische WK-staf in Qatar. Hij vervult de rol van kracht- en conditietrainer. “Daar ben ik best trots op. Roberto Martínez is heel tevreden over hem”, aldus Eric Gerets. “Ik heb hem nog niet aan de lijn gehad tijdens het WK, maar ik ben er zeker van dat hij alles zal doen om Romelu Lukaku te helpen fit te raken.”

Volledig scherm Johan Gerets, zoon van Eric, maakt als kracht- en conditietrainer deel uit van de WK-staf in Qatar. © Photo News

