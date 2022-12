Engelse voetbalfan stoot op indrukwekkende spookstad in Qatar en filmt privérondleiding met beveiligingsagent

Halfzus van Cristiano Ronaldo’s partner zit aan de grond en doet emotionele smeekbede: “Alsje­blieft Georgina, help me”

Vlak voor het eerste do or die-duel van Portugal en Cristiano Ronaldo op het WK voetbal wordt ze vooral in de Spaanse media weer opgevoerd. Niet Georgina Rodriguez (28), Ronaldo’s partner, maar wel haar halfzus, Patricia (33). Eind november deed zij op een Spaanse tv-show haar beklag op emotionele wijze. “Ik ben blut en heb al drie jaar lang geen vaste woning meer. Van Georgina moet ik geen hulp verwachten. Voor mij is dat niet erg - ik red me wel. Maar mijn kinderen, haar neven en nichten, zien af.”

