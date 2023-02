Emiliano Martínez geeft zijn kant van het verhaal na prikjes richting Mbappé: "Die beelden hadden nooit naar buiten mogen komen”

KIJK. Rellen, een dode en 5-jarig kind in coma: beelden tonen hoe zegetocht van Argentinië ontspoorde

Gekke taferelen daar in Buenos Aires. De tocht van de open spelersbus van de Argentijnse wereldkampioenen verliep gisteren niet zoals gepland. Er was gewoon te veel volk - liefst vijf miljoen mensen. En dus werden Messi en co. na een rit van vier uur weggebracht door helikopters. Diezelfde Messi en z'n Antonela hadden nadien alle moeite van de wereld om hun huis in Rosario te bereiken, want ook daar stonden duizenden mensen te wachten. Tijdens de chaotische parade, die her en der uitmondde in rellen, overleed één man. Een kind van vijf jaar ligt in coma.

