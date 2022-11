Een troetelkind als joker: Duitsland kijkt uit naar WK-comeback Mario Götze, acht jaar na heldenrol in finale WK 2014

WK voetbalMario Götze is de ‘surprise du chef’ van bondscoach Hansi Flick op dit WK voetbal : na vijf jaar heropgevist bij Duitsland. De heldenstatus na zijn beslissende WK-finalegoal in 2014 was niet makkelijk om dragen, maar Götze vocht terug. Kan hij op dit WK meer dan een joker zijn?

Heel voetbalminnend Duitsland vraagt zich af of Götze vandaag tegen Japan speelminuten krijgt. Dan is zijn comeback na vijf jaar officieel: in november 2017 proefde Götze laatst van een korte invalbeurt tegen Frankrijk. Maar zijn rentree zou vooral symbolisch op een WK zijn, acht jaar na zijn heldenrol in de finale van het WK 2014.

Götze zal steeds een troetelkind van het Duitse voetbal blijven. Danzkij dié goal in de verlengingen van de WK-finale in 2014. Hij controleerde bij een voorzet van André Schürrle de bal op de borst om dan technisch fraai in één tijd af te werken. De invaller bracht de Duitse natie in extase met een vierde WK-titel. Götze kwam in het rijtje van Helmut Rahn, Gerd Müller en Andreas Brehme. Zij hadden vorige Duitse WK-finales in 1954, 1974 en 1990 ten gunste beslist.

Volledig scherm Mario Götze bezorgde Duitsland met een beheerste technische afwerking de wereldtitel in 2014. © AP

De toen 22-jarige Götze heeft zo op dat WK zijn reputatie als ‘Wunderkind’ waargemaakt. Maar incontournable is hij op dat toernooi in 2014 niet. Na de 1/8ste finale verhuist Götze naar de bank, in de ‘historische’ 1-7-zege tegen Brazilië blijft hij aan de kant. “Velen vergeten hoe waardeloos het toernooi voor mij tot dat einde verliep”, aldus Götze in ‘The Players’ Tribune’. “Voor die finale voelde ik me down.” Bondscoach Joachim Löw zorgt wel voor een gouden wissel. “Toon de wereld dat je beter bent dan Messi”, fluistert hij Götze in het oor.

Na zijn heldenrol moest Götze met zijn nieuwe status omgaan. Niet makkelijk: tegen wil en dank staat hij met zijn vrouw en fotomodel Ann-Kathrin in de spotlights van de boulevardbladen. Maar vooral sportief kan hij bij Bayern de hoge verwachtingen niet inlossen. Götze krijgt af te rekenen met een gebrekkige fitheid en spierblessures. In het tempovoetbal van trainer Pep Guardiola valt hij vaak naast de boot.

Volledig scherm Götze met zijn vriendin Ann Kathrin in Brazilië 2014. Het glamourkoppel kreeg anderhalf jaar geleden een zoon: "Alleen hij heeft mijn goal nog niet gezien.” © BELGAIMAGE

Ook bij een terugkeer naar de oude heimat in Borussia Dortmund blijft de supervorm uit. Een medisch bulletin in 2017 schept klaarheid over zijn lome prestaties: Götze lijdt aan myopathie, een spierstofwisselingsziekte. Hij zoekt naar de beste therapie. Het WK in 2018 gaat voorbij zonder Götze. Pas na de overstap naar PSV in 2020 voetbalt hij zich weer constant in de kijker, hij is zijn Duitse trainer Roger Schmidt daar erkentelijk voor.

Afgelopen zomer keert Götze terug naar de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt, waar hij veel lof oogst. Want voetballen kan hij natuurlijk wel. Technisch hoogbegaafd en spelintelligent in de ruimtes is hij altijd al geweest, maar Götze maakt vooral fysiek indruk. Bij een telling na zeven speeldagen behoort hij tot de tien spelers met de meeste gelopen kilometers in de Bundesliga, en telt hij het hoogste aantal intensieve sprints.

Volledig scherm Bij Eintracht Frankfurt etaleerde Mario Götze dit seizoen een topvorm die hem opnieuw in beeld bracht bij de nationale ploeg. © Photo News

Flick beloont Götze met een WK-selectie: “Ik neem hem mee omdat hij een geniale voetballer met een super laatste pass is. En hij is topfit”, zegt Flick. Volgens Duitse media heeft hij aan Götze speelkansen beloofd. Die zijn nog gestegen nu Leroy Sané door een knieblessure tegen Japan out is.

Zo hoopt Götze na zijn ups en downs op zijn dertigste weer van belang te zijn voor de nationale ploeg. Maar een hoofdrol zoals op het WK 2014, die kans is klein. “Als ik de historie zou kunnen herschrijven, had ik die WK-goal wel liever gescoord als ik 35 jaar oud was en dan kon stoppen”, zei hij onlangs aan ‘The Athletic’.

Maar zijn fameuze goal in 2014 heeft hij nooit als een last aanzien, ook al spraken ontelbaar mensen hem er over aan. “De enige rond mij die me er nog nooit gevraagd heeft, is mijn zoon”, aldus Götze in ‘L’Equipe’. “Hij is pas anderhalf jaar oud. Maar ik verheug me op het moment dat ik met hem de eerste keer naar die goal kan zien.”

Volledig scherm Bondscoach Hansi Flick en Mario Götze in de luchthaven bij de afreis van de nationale ploeg naar het WK in Qatar. © ANP / EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Mario Götze op training in Qatar. De Duitse WK-held van 2014 staat na vijf jaar afwezigheid voor zijn comeback bij de nationale ploeg: de kans is groot dat hij tegen Japan invalt. © AP