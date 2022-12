“Een speler kwam naar elke penaltynemer toe om dingen te roepen”: FIFA stelt onderzoek in na opstootjes en treiterende viering Argentijnen

Voetbal is oorlog en dat werd het ook een beetje na de uitschakeling van Nederland door Argentinië op het WK voetbal . Na een zinderende penaltyreeks kwam het tot een handgemeen met onder meer Noa Lang van Club Brugge in een hoofdrol. De FIFA stelt een onderzoek in.

Er is de link met Koningin Maxima, maar na gisteren durven we er een stevige stuiver op verwedden dat niet al te veel Nederlanders nog door dezelfde deur willen met een Argentijn. Omgekeerd geldt meer dan waarschijnlijk hetzelfde, want de poppetjes in Nederland-Argentinië gingen meermaals aan het dansen. Getuige de 19 gele en 1 rode kaart die ref Mateu Lahoz trok - een record.

De Spanjaard verloor vooral naar het slot toe de controle van de match. Zo liet hij Leandro Paredes wegkomen met geel toen hij na een fout de bal snoeihard naar de Nederlandse bank knalde. De Oranje-spelers stonden op hun achterste poten. Van Dijk ging met een stevige charge verhaal halen, Xavi Simons en Noa Lang stormden wit van woede van de bak.

Het was de kiem voor een turbulente strafschoppenreeks waarin Denzel Dumfries rood pakte. Op beelden is te zien hoe de Nederlandse winger samen met Wout Weghorst elke Argentijnse penaltynemer op weg naar de stip ging toespreken. Het mentale spelletje werd op de spits gedreven, maar Nederland moest het finaal bekopen met een nederlaag. Tot groot jolijt van de Argentijnen.

Een foto van treiterende spelers ging daarna de wereld rond. De Argentijnen wreven de Nederlanders de nederlaag nog wat dieper in met kinderlijke gebaren. Ook dat zorgde voor een opstootje toen verschillende Oranje-spelers met Noa Lang op kop zich niet zomaar lieten uitlachen. Lionel Messi trok er zich niet al te veel van aan, hij koos de verstandigste oplossing en ging vieren met doelman Emiliano Martínez.

Toch kon ook hij het niet laten om op de match terug te keren en na afloop zelfs even uit te halen naar Louis van Gaal. Ondertussen gaf Nicolas Otamendi context bij de foto met treiterende gebaren van de Argentijnen. “Ik vierde het in hun gezicht, omdat er één speler was die voor iedere strafschop naar ons liep en dingen zei. De foto werd zo wat uit de context gehaald. Onze viering was een reactie op hun gedrag.”

“Je weet dat Nederland tegen Argentinië een verhit potje is”, zei Dumfries zelf. “Dat je wordt uitgedaagd en dat er opstootjes komen. Je probeert elkaar te provoceren, het gaat over en weer. Ik was zelf ook bezig tijdens de strafschoppenserie. Je probeert alles te doen. Zij ook. Ik houd er niet van om naar andere spelers te wijzen, maar ik had zo mijn redenen. Of dat slim is weet ik niet. Er gebeurde iets waardoor ik reageerde.”

FIFA start disciplinaire procedures tegen Argentinië en Nederland De tumultueus verlopen kwartfinale krijgt mogelijk nog een staartje. De wereldvoetbalbond FIFA start immers disciplinaire procedures tegen beide landen, zo bevestigt de organisatie. De Argentijnse voetbalbond wordt vervolgd voor mogelijke inbreuken op artikels 12 (wangedrag van spelers en officials) en 16 (orde en veiligheid tijdens de wedstrijd). Bij Nederland gaat het alleen om een potentiële overtreding van artikel 12.

Sergio Agüero op Twitter tegenover Nederland: “Ga nu maar FIFA spelen”

Volledig scherm Noa Lang wou de uitdagende Argentijnen te lijf gaan na Nederland-Argentinië. © ANP

