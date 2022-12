Een recordtijd van 11 minuten: waarom FIFA-baas Infantino, die op luxe-eiland in Qatar woont, zich razendsnel verplaatst om elke WK-match bij te wonen

Het is een gebruikelijk beeld tijdens een WK-match. De camera die even inzoomt op Gianni Infantino in de tribune, om aan te tonen dat de FIFA-voorzitter alwéér aanwezig is in het stadion. De Zwitser maakt er een erezaak van om elk land van dichtbij te volgen in Qatar. De politie escorteert Infantino op matchdagen van stadion naar stadion.

En als de wedstrijden gelijktijdig worden afgewerkt, zoals op de derde speeldag het geval was, dan vertrekt hij bij de rust in het ene stadion, om in de tweede helft bij de andere groepsmatch op te duiken. Zijn recordtijd: 11 minuten om de 13 kilometer te overbruggen tussen het Al Thumama Stadium, waar VS-Iran plaatsvond, en het Ahmad Bin Ali Stadium, waar Wales-Engeland werd gespeeld. Is de afstand toch iets te groot, dan kiest de grote baas van FIFA voor een helikopter om de oversteek te maken.

Op die manier wil Infantino de allereerste FIFA-voorzitter worden die álle 64 WK-wedstrijden bijwoont. Het kadert binnen zijn politiek om het WK in een zo positief mogelijk daglicht te stellen. “Ik heb alle matchen al gezien, en laat me duidelijk zijn: dit was de beste groepsfase ooit op een WK”, aldus een lyrische Infantino in een interview op - niet toevallig - de FIFA-website. Verder uit hij niets dan lof over de stadions, het publiek en de organisatie van het WK.

“Het publiek dat er was, was ongelooflijk, met gemiddeld meer dan 51.000 toeschouwers. 2,5 miljoen mensen in de straten van Doha en een paar honderdduizend elke dag in de stadions, allemaal samen, samen juichend, hun teams steunend, fantastische sfeer, geweldige doelpunten, ongelooflijke opwinding en verrassingen.”

Infantino komt superlatieven tekort voor zijn eigen toernooi.

Nochtans werd het WK al meermaals ontsierd, door onder meer de hetze over de ‘One Love’-armband of tickets en lege stadions. Kritische noten of bedenkingen zijn in het interview echter niet te horen. De nauwe banden van Infantino met het gastland spelen daarin een grote rol. Minstens sinds oktober 2021 verblijft de Zwitser al met zijn gezin in Doha, in één van de residentiële wijken van het artificiële eiland ‘The Pearl’. Twee van zijn vier kinderen gaan er zelfs naar school.

Zo is Infantino ook de allereerste FIFA-voorzitter die zich settelt in het WK-gastland. Ter vergelijking: vier jaar geleden was Infantino pas vier dagen voor de start van het WK in Rusland ter plekke.

Over de financiering van Infantino’s huidige verblijf in Qatar is evenwel niks bekend. Maar dat hij een graag geziene gast is in Doha, is vrij duidelijk. Zijn sterke aanwezigheid in de stadions draagt daar alleen maar toe bij.

