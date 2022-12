Een lofzang op de acceleratie van Kylian Mbappé: “Hoeveel pk zou hij hebben?”

IN BEELD. Zo groot was de Belgische ontgooche­ling na de WK-exit tegen Kroatië

Exit België. Na amper drie matchen zit het WK in Qatar er al op voor de Rode Duivels. Groot was de ontgoocheling meteen na het laatste fluitsignaal van ref Anthony Taylor in het Ahmed bin Ali Stadium. Vele jongens ontroostbaar. Tranendal. Het einde van een cyclus, met ook Roberto Martínez die op de persconferentie na de 0-0 tegen Kroatië aankondigde dat hij afscheid neemt als Belgisch bondscoach.

1 december