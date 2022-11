Een link naar twee grootmeesters uit de jaren tachtig en de laatste foto van John Lennon: de virale post van Messi en Ronaldo uitgelegd

Straks gaat het WK voetbal van start. Voor Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wordt het een allerlaatste kans om een wereldtitel aan hun indrukwekkende erelijst toe te voegen. Zowel Argentinië als Portugal worden bij het kransje favorieten gerekend. Als beide landen hun groep winnen, dan komen ze elkaar bovendien pas in de finale tegen.

Daags voor de aftrap van hun laatste WK postten Messi en Ronaldo een geweldige foto op Instagram. Beide wereldsterren spelen een potje schaak om reclame te maken voor het luxemerk Louis Vuitton. De link tussen Louis Vuitton en het WK is voor de hand liggend. In 2018 maakte het Franse designermerk de koffer waar de wereldbeker in vertoefde. Daarnaast ging ook een campagne met legendes Pelé, Zidane en Maradona viraal.

De koffer op de foto waarop Messi en Ronaldo schaken zou bovendien net die koffer zijn waarin de WK-trofee vier jaar geleden al zat. Een potje schaak dus in de strijd om die felbegeerde WK-trofee? Op het internet doen de wildste theorieën de ronde over de positie van de schaakstukken. Ronaldo speelt met de witte stukken wat zou kunnen duiden op het feit dat hij vroeger profvoetballer werd.

De opstelling van de stukken zou bovendien een verwijzing zijn naar de rivaliteit tussen grootmeesters Anatoly Karpov en Garry Kasparov, die in de jaren tachtig een verbeten strijd uitvoerden en het vijf keer tegen elkaar opnamen in de strijd om de wereldtitel. In het geval van Messi en Ronaldo zouden er twee mogelijke uitkomsten zijn. Ofwel is Messi aan zet en volgt een remise of draw, ofwel is Ronaldo aan de beurt met het gevolg dat hij wint.

Nog interessant om weten: de foto werd genomen door Annie Leibovitz, een Amerikaanse van 73 jaar oud die onder meer bekend is voor de laatste foto van John Lennon met Yoko Ono, amper vijf uur voor The Beatles-ster doodgeschoten werd door Mark Chapman in 1980. Ook is ze bekend van iconische fotoshoots met wijlen Queen Elizabeth II en LeBron James.

