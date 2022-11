Duitsland veert recht tegen Spanje: goaltjesdief Füllkrug zorgt voor verdiende draw in slotfase

Geen betere manier om de kater van de Rode Duivels door te spoelen dan een duel tussen twee Europese grootmachten. Spanje - Duitsland in het Al Bayt Stadium was een heruitgave van de EK-finale van 2008. Toen veroverden de Spanjaarden de Europese titel met een goal van Torres. In Qatar was het uitkijken naar de naamgenoot van van Fernando, Ferran. De schoonzoon van bondscoach Luis Enrique was in de bolwassing tegen Costa Rica goed voor twee doelpunten. Het zou niet zijn avond worden, de aanvaller van Barcelona werd kort na de rust naar de kant gehaald voor Morata.

Mits een overwinning waren de Spanjaarden al zeker van de 1/8ste finale op het WK. Enrique wijzigde zijn elftal op één plaats, Carvajal kwam in de ploeg voor Azpilicueta. De ontspannen manier waarop La Roja naar deze clash kon toeleven, stond in schril contrast met het gevoel bij de Duitsers. De messen bij Bild en andere Boulevardpresse werden geslepen na de verrassende nederlaag tegen Japan op de openingsspeeldag. De viervoudige wereldkampioen die voor het tweede WK niet voorbij de poulefase zou geraken, dát willen ze in Duitsland zelfs niet gedroomd hebben. Door de al even verrassende zege van Costa Rica tegen Japan eerder op de dag waren de Duitsers zelfs bij een nederlaag nog niet helemaal zeker van een retourticketje Berlijn.

Flick dropte met Kehrer en Goretzka twee nieuwkomers in de ploeg. De eerste helft was onderhoudend, maar stond niet bol van de vele kansen. Dani Olmo, voetballend in de Bundesliga bij RB Leipzig, was wél meteen dichtbij een doelpunt. Hij fusilleerde de vuisten van Neuer, die de bal via de lat in hoekschop werkte. Spanje probeerde Duitsland te versmachten met hun gekende snelle combinaties. Met Gavi en Pedri als exponenten van de nieuwe lichting. Ook Jordi Alba ging nog eens zijn kans vanop afstand, zijn knal ging net naast.

Het was vooral overleven in die openingsfase voor Duitsland. De Mannschaft zag sterretjes, maar kwam gaandeweg de eerste helft wel meer in de wedstrijd. Bij zeldzaam balverlies probeerde Duitsland toe te slaan in de omschakeling. Unai Simón echt in verlegenheid brengen lukte niet. Tot kort voor rust. Kimmich draaide een vrijschop perfect op het hoofd van Rüdiger, die de bal hard in doel kopte. Helaas voor hem en heel Duitsland stond de centrale verdediger daarbij een centimetertje voorbij de laatste Spaanse verdediger. Het doelpunt werd terecht afgekeurd.

Na rust voetbalden de Spanjaarden zich ei zo na zelf in de problemen. Het uitvoetballend heeft ook z’n grenzen, toch? Kimmich strafte Spaans balverlies rond de eigen zestien net niet af. Het bleek een sleutelmoment. Aan de overkant rendeerde de inbreng van Álvaro Morata haast meteen. Hij prikte een voorzet van Jordi Alba knap voorbij Neuer, een echten spitsengoal.

De Duitsers toonden wel veerkracht. Musiala verscheen alleen voor Unai Simón, maar knalde pal op de Spaanse doelman. Even later trapte de ingevallen Niclas Füllkrug Duitsland wel op gelijke hoogte.

Door dit gelijkspel ligt alles nog open in Groep E. Spanje neemt het op tegen Japan, Duitsland kijkt Costa Rica in de ogen. Als de Rode Duivels de volgende ronde halen, dan wordt één van deze vier landen hun tegenstander in de 1/8ste finale.

