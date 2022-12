Duitsland ondanks 2-4-overwinning tegen Costa Rica uitgeschakeld, bondscoach Flick blijft na nieuw WK-drama op post, Müller lijkt afscheid te nemen

De groep des doods heeft alle verwachtingen ingelost. Duitsland zweefde negentig minuten lang tussen hoop en wanhoop, maar moet finaal toch naar huis. Wat een geweldige mokerslag voor de Mannschaft. Voor we het relaas van de wedstrijd verderzetten, eerst dit: Het was een prima wedstrijd! Niet enkel van Duitsland en Costa Rica, óók van Stéphanie Frappart. De Française staat in de geschiedenisboeken als allereerste vrouwelijke scheidsrechter op het WK. Ook haar Braziliaanse en Mexicaanse assistentes maakten overigens een prima indruk.

Wie óók een prima indruk maakte was de 19-jarige Jamal Musiala. Wat een heerlijke voetballer is die superster in wording van Bayern München toch. En ‘t is nog geen twintiger. Wat moet dat over twee jaar worden wanneer het EK in Duitsland plaatsvindt? Snelheid, veranderingen van ritme, technisch vernuft. Om jaloers van te worden. Nietwaar, supporters van de Rode Duivels? Alleen zijn doelpuntje ontbrak.

Duitsland begon dramatisch aan dit WK met een nederlaag tegen Japan. Maar omdat Japan zelf struikelde tegen Costa Rica, had de Mannschaft nog steeds z’n lot in eigen handen. Als Spanje zich van z’n taak zou kwijten tegen Japan en winnen, volstond ook voor de Duitsers een zege om door te stoten naar de 1/8ste finales. Na tien minuten bleek alles in Groep E beslist. Spanje deed wat het moest doen en ook Duitsland ging aan een razend tempo van start. Tien minuten waren er gespeeld toen Gnabry een voorzet van Raum voorbij een duikende Keylor Navas werkte. Gnabry spurtte achter het leer en maande zijn maats aan snel terug te keren. Stel dat Japan het onmogelijke zou realiseren, dan had Duitsland goals nodig, véél goals. Het zou zo’n avond worden.

Duitsland was echt een pletwals die eerste twintig minuten. Musiala dribbelde alles en iedereen in de zestien, maar zag zijn poging in laatste instantie afgeblokt. De troepen van Flick wilden snel volledige zekerheid over de drie punten en ook Goretzka ging zijn kans. Navas bracht knap redding op zijn kopbal. De dubbele voorsprong bleef uit en de Duitsers haalden de voet van het gaspedaal. Duitsland ging op z’n lauweren rusten, nooit een goed idee. De spits die een voortand mist, Niclas Füllkrug begon op de bank, maar moest zijn land nog eens ter hulp schieten.

Plots kwam er slecht nieuws uit het Khalifa Internationaal Stadion. In een paar dolle minuten had Japan de wedstrijd tegen Spanje helemaal op z’n kop gezet. De Duitsers keken naar het scorebord, met vertwijfeling in de ogen. Bij deze tussenstand hield enkel een karrenvracht aan doelpunten de kansen op kwalificatie gaaf. Maar dan moest Duitsland natuurlijk zélf eerst winnen. Want Costa Rica groeide in de wedstrijd en ‘Los Ticos’ gingen in een stunt geloven. Neuer redde nog een kopbal van Campbell, maar was kansloos tegen de rebound van Tejeda.

Die Costa Ricanen, na die bolwassing van de Spanjaarden nog de risee van het WK, stonden plots op één doelpunt van de kwalificatie. Duitsland rechtte de rug, maar Musiala trof tot tweemaal toe de paal. Aan de overkant gebeurde het ondenkbare. Op een vrijschop frommelde Vargas de bal tussen de benen van Neuer. Costa Rica even in de zevende voetbalhemel. Héél even omdat Kai Havertz haast meteen voor de 2-2 zorgde én de 3-2. Füllkrug maakte er zelfs nog 4-2 van. Too little, too late. Het beter doelsaldo van Spanje nekt Duitsland. Een pyrrusoverwinning voor de Mannschaft, die er zo voor het tweede WK op rij uitgaan in de groepsfase. Unglaublich!

Flick blijft op post: “Ik heb het naar mijn zin” Hansi Flick had zijn eerste grote toernooi als Duits bondscoach wellicht anders voorgesteld. Net als vier jaar geleden moet de wereldkampioen van 2014 afdruipen na de groepsfase. “Natuurlijk is de teleurstelling groot, dat moeten we eerst verwerken”, reageerde Flick. “Ik ben niet sprakeloos. Ik kan deze wedstrijd vrij goed een plaats geven. Ik was echt boos na de eerste helft. De manier waarop we de tegenstander sterk maakten door slordigheid kon niet. We hadden eindeloos veel kansen om drie of vier doelpunten te maken.” “De uitschakeling werd vandaag niet beslist, maar 20 minuten tegen Japan waren dodelijk. We hadden tegen Spanje ook de 2-1 kunnen maken. We zijn niet efficiënt geweest in dit toernooi”, vervolgde Flick, die aangaf op post te willen blijven als bondscoach. “Ik heb het naar mijn zin. We hebben een goed team met beloftevolle spelers die op de deur kloppen.” Volledig scherm Hansi Flick. © Photo News Neuer blijft international, Müller lijkt afscheid te nemen Aanvoerder Manuel Neuer van Duitsland heeft uitgesloten te stoppen bij de Mannschaft. Dat bevestigde hij kort na de WK-uitschakeling. “Zolang ik geselecteerd word en mezelf met mijn prestaties laat zien, kan ik het uitsluiten”, zei de 36-jarige doelman van Bayern München. “We zijn natuurlijk allemaal gefrustreerd en dat is moeilijk voor ons om te verwerken. Dat is duidelijk.” Thomas Müller lijkt dan weer zijn afscheid als Duits international te hebben aangekondigd na de vroege uitschakeling op het WK. De 33-jarige speler van Bayern München sprak tegen ARD van een “absolute catastrofe” en richtte zich daarna tot de supporters thuis door in de camera te kijken en een dankwoord uit te spreken. “Als dit mijn laatste wedstrijd was, wil ik wat zeggen tegen al onze fans die mij jarenlang hebben gesteund. Ik heb altijd geprobeerd alles te geven op het veld. Ik heb er volop van genoten en we hebben ongelooflijke momenten gekend. Ik heb het met liefde gedaan. Veel dank daarvoor”, aldus Müller, die in 2014 wereldkampioen werd met zijn land. Volledig scherm Thomas Müller © Photo News

