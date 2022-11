Duitsers pakken uit met opvallend ‘stil' protest voor match tegen Japan: “Armband of geen armband, we blijven bij ons standpunt”

Opluchting bij Oranje! Nederland begint met late, maar al bij al verdiende zege tegen Senegal aan WK

Oranje is met een zege aan het WK in Qatar begonnen. Tegen Senegal leken de Nederlanders zich lang te moeten neerleggen bij een draw, tot Cody Gakpo in de slotfase de ban brak met een rake kopbal. Dankzij Davy Klaassen werd het zelfs nog 0-2. “Ik had niet de indruk dat we zouden verliezen”, aldus bondscoach Louis van Gaal.

21 november