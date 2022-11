Droomstart voor Engeland, dat in ellenlange partij Iran een fikse bolwassing geeft

Engeland heeft meteen fors uitgehaald op het WK voetbal . De vice-Europese kampioen veegde de vloer aan met Iran, het werd maar liefst 6-2. De jonge Bukayo Saka, in de EK-finale tegen Italië nog de gebeten hond, was met twee doelpunten een van de uitblinkers bij de Engelsen.

Zes doelpunten en een prima start in Qatar van Engeland. De handjes van WK-ambassadeur David Beckham gingen op elkaar. Becks was eregast in het Khalifa International en zag hoe Engeland al bij de rust op een veilige 3-0 voorsprong stond. De ‘Three Lions’ zouden er na rust nog eens drie bij doen.

Door de neusblessure van de Iraanse doelman Alireza Beiranvand - ex-Antwerp - lag de partij een kwartier stil. Het kwam het tempo niet ten goede. Harry Maguire kopte de eerste kans nog op de lat, maar bij de tweede Engelse prik was het wel raak. Prachtige aanval die door Jude Bellingham heerlijk in doel werd gekopt. ‘Hey Jude’ rolde van de tribunes.

Iran, dat toch de naam heeft te kunnen teren op een stugge defensie, werd plots héél snel uit verband gespeeld. Bukayo Saka zorgde met een beheerste trap voor de tweede Engelse goal. Mooi moment voor de 21-jarige van Arsenal. Herinner u nog hoe ontroostbaar de jongeling was, nadat hij op Wembley de beslissende strafschop in de EK-finale tegen Italië miste. Nog geen minuut later zorgde Sterling op aangeven van Harry Kane voor het derde Engelse doelpunt.

Volledig scherm © Photo News

Met Ali Gholizadeh gooide coach Queiroz ook voor een Pro League-tintje in deze openingswedstrijd van Groep B. De aanvallende middenvelder van Charleroi moest mee proberen het tij te keren voor de Iranezen. Onbegonnen werk natuurlijk, iets voorbij het uur was daar de vierde voor Engeland. Saka zocht de actie en schoot zijn tweede voorbij invallersdoelman Hosseini. De landen uit het Midden-Oosten maken voorlopig geen al te beste beurt op dit WK, Saoedi-Arabië komt morgen in actie tegen Argentinië.

Iran redde wel nog de eer met een knappe goal van Taremi, op aangeven van Gholizadeh. De heropleving was van korte duur, achteraan bleef Iran opendeurdag houden. Deze keer mocht de ingevallen Marcus Rashford, amper 49 seconden op het veld, op wandel en scoren. De eveneens ingevallen Grealish zorgde zelfs nog voor de 6-1. Diep in de blessuretijd - ook in de tweede helft kregen we tien minuten extra - tekende Taremi voor 6-2.

Geweldige start dus van de Engelsen, maar een echte test was dit Iran niet. Vrijdag neemt Engeland het op tegen de VS, Iran speelt dan al met het mes op de keel tegen Wales.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

