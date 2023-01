Dronken Agüero kreeg te maken met boze Messi tijdens WK-festiviteiten: “Ja, de alcohol kwam dubbel zo hard binnen”

WK voetbalMee op de voorgrond tijdens de WK-festiviteiten van Argentinië na de finale: Sergio Agüero. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. De rugpijn die hij had toen hij Messi op de schouders tilde zal hij niet snel vergeten. Op de koop toe werd diezelfde Messi boos omdat Agüero te veel dronk.

KIJK. Agüero amuseert zich in Argentijnse kleedkamer na WK-winst

Sergio Agüero stopte eind 2021 noodgedwongen met voetbal door hartritmestoornissen. Toch was de 101-voudige ex-international aanwezig in Qatar. “Ik wil bij mijn boys zijn”, vertelde hij voor het WK. Agüero’s wens werd ingewilligd: mede dankzij zijn goede relatie met de spelers werd hij betrokken bij het hele gebeuren.

De gewezen topspits, ex-Atlético, ex-City, ex-Barcelona, was tijdens de Argentijnse festiviteiten na de finale tegen Frankrijk erg aanwezig. Hij deelde op Instagram ook een video van liefst 18 minuten vanuit de kleedkamer. Met alcohol in de hand. Iets te veel, zo blijkt. Op ‘Twitch’ doet Agüero zijn relaas van de festiviteiten, met een boze Messi. Agüero en Messi zijn al twee decennia boezemvrienden. ‘De Vlo’ is peter van Agüero’s zoon Benjamin.

Volledig scherm © REUTERS

“Ik had niets gegeten, maar dronk wel enorm veel. Dus ja, de alcohol kwam dubbel zo hard binnen”, zegt Agüero. “Op een gegeven moment werd Messi boos en zei me om te stoppen. Maar waarom zou ik moeten stoppen? We waren wereldkampioen. Ik was zó gelukkig. Zó blij. Als me iets moest overkomen met m'n hart, dan maar daar.”

Volledig scherm Agüero en Messi in de kleedkamer na de WK-finale. © Sergio Agüero

Even ervoor had Agüero de taak op zich genomen om Messi door het Lusail Stadium te dragen. Maar ook dat verliep niet zonder slag of stoot. “Mijn rug deed enorme pijn. Ik kon het niet meer aan. Ik kon me amper bewegen. Had ik dat wél gedaan, was ik vast en zeker in het ziekenhuis beland. Ik bewoog ook op en neer met mijn schouders zodat Messi op en neer zou veren. Maar het was onmogelijk. Hij merkte het, we keken elkaar aan. Ik zei: ‘Maak je geen zorgen. Jij bent wereldkampioen. Alleen doet mijn rug zo’n pijn’. Toen ging Lionel van me af.”

Volledig scherm Messi op de schouders van Agüero . © Photo News

De Argentijnen wilden Agüero nadien ook betrekken bij de festiviteiten door Buenos Aires. “Ze zeiden dat ik moest opschieten omdat het vliegtuig bijna vertrok. Ik stond op het punt om te vertrekken, tot me te binnen schoot dat Benja (zijn zoon Benjamin, red.) nog in het appartement was. Het WK was zo uniek dat ik alles vergat.”

Volledig scherm © Photo News