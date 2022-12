Dochtertje André Ayew zakt in elkaar na gemiste strafschop van vader, maar is intussen weer oké

POLL. Wie is voor u dé speler van de groepsfase?

De groepsfase op het WK in Qatar zit erop. Tijd voor de achtste finales, maar eerst willen we weten welke speler volgens u de grootste indruk heeft nagelaten in de eerste fase van het toernooi. Onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder stelden een lijst van tien spelers samen die hen het meest konden bekoren. Wie is daarvan voor u dé speler van de groepsfase? Breng uw stem uit in onderstaande poll!

12:27