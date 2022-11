Dit zijn de scenario’s voor onze slotspeeldag nadat Kroatië indruk maakt tegen Canada en met 4-1 wint

WK VOETBAL DE LANDVERRA­DER. Onze spion in het kamp van de Marokkanen waarschuwt: “Let op met foutjes rond de zestien, of het kan wel eens prijs zijn”

Voor elke match van de Rode Duivels op het WK in Qatar geeft onze anonieme spion in het kamp van de tegenstanders een inzicht in hun strategie. Ook over de Marokkanen valt er het één en ander te leren. “Er heerst geloof in de ploeg.”

