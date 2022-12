Didier Deschamps woedend op ‘kettingspeler’ Jules Koundé: “Hij heeft geluk dat ik niet voor hem stond...”

Quote Waarom speelde Koundé niet met een zonnebril of horloge? Een cynische Franse bondscoach Didier Deschamps

Opvallend moment in minuut 41. Toen moest de Franse rechtsachter Koundé op vraag van scheidsrechter Jesus Valenzuela zijn gouden halsketting in de Franse dug-out inleveren, nadat de lijnrechter er hem attent op maakte. Omdat Koundé daar zelf niet meteen in slaagde, moest iemand van de Franse staf hem een helpende hand bieden. Een tafereel dat een halve minuut in beslag nam. Weinig professioneel tijdens een WK-match.

Op de sociale media was de ketting al snel een thema toen de 24-jarige verdediger van FC Barcelona voor het eerst in beeld kwam. Omwille van gevaar voor blessures is het dragen van juwelen (alle soorten kettingen, ringen, oorringen, lederen bandjes) verboden op een veld. Ook afgeplakt met tape, mag het niet. Laat staan dat je er zo duidelijk mee in beeld loopt. Vraag is hoe het kan dat de refs dit pas op het einde van de eerste helft opmerkten en waarom Koundé voor de match niet gecontroleerd is op het dragen van de halskettingen.

Het is nog onzeker of Koundé een straf opgelegd krijgt. Wat wel zeker is, is dat Didier Deschamps er alles behalve om kon lachen. “Daar had Koundé geen recht toe. (cynisch) Waarom speelde hij niet met een zonnebril of horloge? Ik had hem er voor de match wel mee gezien, maar dacht dat hij die kettingen zou afgenomen hebben voor aanvang. Spijtig genoeg was dat niet het geval... Dit is onze fout. Maar na de match heb ik hem wel gezegd dat hij geluk heeft gehad dat ik niet voor hem stond toen hij die kettingen moest uitdoen. Want anders...”

“Ik weet echt niet waarom hij met die kettingen speelde. Koundé is wel wat bijgelovig, op training heeft hij die ook steevast aan. Maar ik ken de reden waarom er niet achter”, aldus Deschamps nog.

