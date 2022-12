“Deze groep is te hecht om gebroken te worden door krachten van buitenaf”: Ronaldo drukt geruchten over verlaten WK de kop in

Cristiano Ronaldo (37) is niet van plan de Portugese selectie te verlaten nadat hij tegen Zwitserland op de bank gezet werd. Dat zegt de Portugese voetbalbond in een reactie op de geruchten rond CR7, die ermee gedreigd zou hebben te vertrekken uit Qatar. Ook Ronaldo zelf probeert met een post op sociale media de gemoederen te sussen.

Wanneer hij speelt, gaat het over hem. Wanneer hij niet speelt, gaat het nog méér over hem. De woelige situatie van Cristiano Ronaldo blijft voor opschudding zorgen. Na zijn contractontbinding niet meer bij Manchester United, maar wel bij de nationale ploeg - waar hij nu ook al bankzitter is. Bondscoach Fernando Santos haalde zijn aanvoerder voor de achtste finale tegen Zwitserland prompt uit de basis. En Santos kreeg gelijk, want Portugal won met 6-1, onder meer dankzij een hattrick van Ronaldo’s vervanger Gonçalo Ramos.

Zoals ze ook bij Manchester United hebben mogen ondervinden, is Ronaldo er niet mee opgezet wanneer hij opzijgeschoven wordt. Gisteren trainde hij niet mee met de invallers, maar werkte hij met de basisspelers binnen een hersteltraining af.

KIJK. De invallers van Portugal trainen, zonder Ronaldo, daags na de zege tegen Zwitserland

Selectie verlaten

Daar leek vanochtend nog een serieuze schep bovenop te komen. De Portugese sportkrant ‘Record’ meldde namelijk dat een furieuze Ronaldo in een gesprek met Santos gedreigd had om de Portugese selectie te verlaten, nadat hij op de bank gezet werd tegen Zwitserland. De Portugese voetbalbond was er als de kippen bij om het gerucht te ontkrachten. “Op geen enkel moment heeft Ronaldo ermee gedreigd het WK te verlaten.”

Ook de sterspeler zelf reageerde op sociale media tussen de lijnen op de berichtgeving. “Deze groep is te hecht om gebroken te worden door krachten van buitenaf. Een natie die te dapper is om zich bang te laten maken door welke tegenstander dan ook. Een team in de ware zin van het woord, dat tot het einde voor de droom zal vechten. Geloof met ons mee!”

Naasten roeren zich

Toch blijft het gedoe rond Ronaldo de sportieve prestaties van Portugal overschaduwen. En daarvoor doen zijn naasten maar wat graag hun duit in het zakje. Partner Georgina Rodríguez: “Terwijl de elf spelers het volkslied zongen, was alle aandacht op jou gericht. Wat jammer dat we niet 90 minuten van de beste speler van de wereld hebben kunnen genieten. De fans roepen je naam nog steeds. Ik hoop dat God en je lieve vriend Fernando elkaar een hand geven en ons nog een keer laten sidderen.”

Zus Katia Aveiro, die het wel vaker fel opneemt voor haar broer op sociale media, ging nog een stap verder. “Alles wat hij ooit gedaan heeft, wordt blijkbaar vergeten en is niet meer belangrijk. Nu hebben ze hem plots niet meer nodig. Hij heeft zijn land zoveel gegeven, het is schandalig dat ze hem nu zo vernederen. Ik begrijp niet waarom hij op de bank zit. Ik wil graag dat hij de nationale ploeg verlaat en naar huis komt. We zijn hem eeuwig dankbaar, wat we nu horen en lezen, is echt triest. Wij zullen hem er wel aan herinneren wat hij bereikt heeft. We hebben genoeg geleden.”

Afwachten of Santos zijn aanvoerder ook tegen Marokko op de bank zet of hem weer in ere herstelt. Hoe dan ook zal Ronaldo ook dán gespreksonderwerp nummer één zijn.

Volledig scherm Ronaldo op de bank tegen Zwitserland. © Photo News

