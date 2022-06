Deze 11 strijders willen Oekraïne naar WK brengen: “De angstige stem van mijn ouders horen, dat doet pijn”

WK VoetbalZij spelen écht voor vrijheid en voor recht. De Oekraïense nationale ploeg kan zich zondag tegen Wales plaatsen voor het WK. Dit is het oorlogsverhaal van de elf ‘voetbalsoldaten’. “Zonder mijn dochtertje was ik nu in Oekraïne.”