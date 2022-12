Degryse ziet het WK steeds leuker worden: “Grootste respect hoe Van Gaal het aanpakt, maar ik blijf een ongelovige Thomas”

Spanje pas na veel gebibber in achtste finale tegen Marokko na verlies tegen stuntploeg Japan

Enkele minuten stond de wereld op z'n kop in groep E op het WK voetbal. Want op een gegeven moment stond Costa Rica op voorsprong tegen Duitsland en was Spanje in het verlies gespeeld door verrassend sterke Japanners. Maar na drie Duitse goals kwam Spanje met de schrik vrij en staat het in de volgende ronde. Voor het Spaanse vertrouwen wel allerminst ideaal. Straks neemt La Roja het op tegen Marokko, Japan tegen Kroatië.

1 december