De WK-refs zijn klaar in ‘Team One’: zij krijgen hulp van chip in bal, telkens vier VAR-officials en millimeterfijne doellijntechnologie

WK voetbalGeen WK zonder nieuwe trends in scheidsrechterland. Qatar is het eerste WK met een chip in de bal die buitenspel halfautomatisch zal vaststellen. Ook kijkt de FIFA niet op een VAR-ref meer of minder en telt het juichen na een goal als overtijd erbij. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zegende de WK-referees vandaag in: “Zij zijn niet alleen een team, maar ook Team One.”

Met 129 zijn ze: het elitekransje aan matchofficials die de 64 WK-wedstrijden in goede banen moet leiden. Dat aantal is onderverdeeld in 36 hoofdscheidsrechters, 69 assistentrefs en nog eens 24 video match officials, alias de ‘VAR’. Voor Belgische refs is het niet simpel om bij die happy few te raken. Frank De Bleeckere is nog steeds onze laatste scheidsrechter die op het WK in 2020 op een groot kampioenschap floot. Vanuit Europa zijn nu elf hoofdrefs afgevaardigd, Zuid-Amerika telt er zeven. Zes scheidsrechters komen uit Azië en Afrika, vijf van Noord-Amerika en eentje uit Oceanië.

Elk groot WK gaat ook gepaard met nieuwigheden die voor betere arbitrage moet zorgen. Qatar introduceert nu de semi-automatische buitenspeldetectie. De technologie bestaat uit twaalf camera’s in het stadion die de WK-bal - waarin zich een sensor bevindt - net als 29 datapunten per speler vijftig keer per seconde traceren. De videorroom krijgt de positie van de bal zelfs 500 keer per seconde doorgestuurd om bij buitenspel zo nauwkeurig mogelijk te bepalen wanneer de bal van de voet vertrekt.

Volledig scherm © ANP Graphics

De semi-automatische technologie is eerder al op het FIFA Club-WK uitgetest, maar is nu klaar voor zijn vuurdoop in Qatar. De FIFA hoopt met het systeem nipte buitenspelfases veel sneller te kunnen verifiëren. Bij het trekken van de driedimensionele lijn kan de duurtijd soms minuten in beslag nemen. De FIFA hoopt nu de gemiddelde beoordelingstijd in te korten van 70 naar 25 seconden.

Daar offert de FIFA graag een extra VAR-ref aan op. Waar in de nationale competities meestal slechts twee VAR-officials de fases bekijken, met bijkomend nog een VAR-lid die instaat voor de technologie, zal de videoroom tijdens een WK-match telkens bemand zijn met vier VAR-officials: een hoofd-VAR, twee assistenten waarvan één iemand zich exclusief op buitenspel toespitst, en een VAR-lid die de communicatie verzorgt.

“De lat ligt hoger dan bij de primeur op het WK in Rusland”, zegt Pierluigi Collina, voorzitter van het FIFA-scheidsrechterscomité, in een interview met ESPN. “Het cruciale verschil is dat we nu meer ervaring hebben.”

Quote De lat bij de VAR ligt hoger dan bij de primeur op het WK in Rusland. Het cruciale verschil is dat we nu meer ervaring hebben Pierluigi Collina, voorzitter scheidsrechterscomité FIFA aan ESPN

De FIFA stoomt zijn refs steeds professioneel klaar voor een groot toernooi. Ze verblijven in het zelfde hotel, trainen samen en mochten in een door de FIFA georganiseerd semi-professioneel toernooi fluiten als voorbereiding. De scheidsrechters krijgen voorts ‘studiemateriaal’ voor de kiezen. FIFA-analisten stellen samengestelde clips van WK-spelers ter beschikking aan de refs, zodat zij beter hun stijl en karakteristieken kunnen inschatten.

Volledig scherm Een FIFA-persmoment over de WK-refs. © AP

Het WK in Qatar mag voorts rekenen op doellijntechnologie. Dat is geen primeur: de blamage na de afgekeurde goal van Frank Lampard op het WK 2010 tegen Duitsland hoewel de bal een halve meter de doellijn overschreden had, zette veel in beweging. Maar de precisie zal op het WK in Qatar nog hoger liggen: “Bij de eerste introductie lag de foutenmarge op ongeveer drie centimeter, nu ligt dat in de buurt van een paar millimeters”, aldus Collina. Bij ESPN legt hij de nadruk dat de FIFA-refs de overtijd nauwkeurig zullen berekenen. Daar hoort ook de duur bij na het vieren van een goal. “Denk eraan: als je drie goals in een helft hebt, verlies je wellicht samen vier of vijf minuten tussen het vieren en de herstart.” Een VAR-assistent calculeert de exacte tijd van een VAR-interventie om bij de overtijd te rekenen.

Tot slot zal dit WK een beroep doen op een historisch hoog aantal vrouwelijke refs, met de Française Stephanie Frappart, de Japanse Yoshimi Yamashita en Salima Mukasanga uit Rwanda. De Braziliaanse Neuz Back, Karen Diaz uit Mexico en Kathryn Nesbitt van de VS maken als vrouw dienst uit onder de assistenten.

Volledig scherm De Française Stephanie Frappart is een van de drie vrouwelijke hoofdrefs op het WK. © AFP

Op een persmoment vandaag in Qatar zegende FIFA-voorzitter Gianni Infantino het refereeteam alvast in met de nodige lof. “De 129 matchofficials hebben de moeilijkste job van ons allemaal. Voor ons zijn ze niet alleen een team, maar ook Team One. Zij zijn het belangrijkste team op een WK, want zonder hen zou er geen WK zijn.” Hij prees hun vermogen om met druk om te gaan: “Zet je maar even in hun schoenen, dat je voor de ogen van 80.000 mensen in een stadion en een paar honderd miljoen kijkers voor de televisie instant beslissingen moet nemen die een heel land kunnen beïnvloeden.”

Collina benadrukte op het persmoment dat de scheidsrechters de richlijn kregen om bij het leiden van een wedstrijd de waarden van het voetbal te respecteren. Zij zullen extra waakzaam zijn voor en navenant spelers bestraffen die een fout simuleren of een contact proberen uit te lokken om een penalty uit te lokken.

Volledig scherm De FIFA-refs aan het werk tijdens een voor de media openbare training. © ANP / EPA