Dé topfavoriet van Marc Degryse voor het WK? "Dit land heeft volgens mij de sterkste selectie van allemaal”

Gouden WKStraks spelen de Rode Duivels tegen Egypte hun enige oefenwedstrijd richting het WK voetbal in Qatar. Marc Degryse blikt alvast vooruit op dat WK. Ga je akkoord met onze huisanalist of heb je een andere mening? Schrijf je nu in voor het Gouden WK en scoor fantastische prijzen, zoals 5.000 euro cash of een iPhone 13 Pro.

Om 16 uur kijken de Rode Duivels het Egypte van sterspeler Mo Salah in de ogen. Het is de enige oefenwedstrijd die De Bruyne en co afwerken richting het WK voetbal in Qatar. Woensdag begint het echte werk. “Ik verwacht een moeilijke groepsfase”, aldus Degryse. “Ik schat Canada en Marokko namelijk hoger in dan Panama en Tunesië - die we in Rusland bekampten. Wij zijn geen favoriet meer om het WK te winnen, maar samen met Kroatië moeten we wel altijd doorstoten.”

Stoot jij ook door naar de prijzenpot van het Gouden WK? Dit zijn de prijzen voor de top 125 van het algemene klassement en de top 75 van elke aparte speeldag.

“Nadien is het afwachten hoe het met de fysieke paraatheid van Lukaku (23 miljoen euro) is gesteld en op welk niveau Hazard (18 miljoen euro) aan het acteren is. In de achtste finales treffen we normaal gezien Spanje of Duitsland, twee kleppers. Op een goede dag kunnen we hen verslaan, maar het wordt een dubbeltje op zijn kant.”

“De kans is groot dat we daarna Portugal of Brazilië tegen het lijf lopen. De Brazilianen hebben de sterkste selectie van allemaal en zijn voor mij dé topfavoriet om de beker in de lucht te steken.”

Net als Degryse fan van de Braziliaanse selectie? Neem ze op in jouw Gouden WK-droomploeg en ga met een fantastische prijs aan de haal.

Volledig scherm Krijgen we op het WK een fitte Romelu Lukaku aan het werk te zien? © Getty Images

“De Bruyne (28 miljoen euro) en Courtois (26 miljoen euro) zijn twee zekerheden, maar dat is het dan ook. Onze verdediging kampt met een probleem. Geraakt Vertonghen (17 miljoen euro) op tijd fit? We hebben geen overschot in onze defensie. Ik verwacht veel van onze youngsters: Onana (15 miljoen euro), Doku (12 miljoen euro), De Ketelaere (15 miljoen euro) en Theate (12 miljoen euro).”

Nog aan het twijfelen over jouw Gouden WK-selectie? Ontdek hier de spelregels en - heel belangrijk - de deadline om vanaf speeldag 1 te kunnen meestrijden.

“Ik denk dat we Theate vandaag aan het werk zullen zien tegen Egypte. Hopelijk kan hij zich bewijzen en tonen dat hij klaar is om Vertonghen - indien nodig - te vervangen. Doku was geweldig op het EK tegen Italië, maar hij heeft na dat EK amper minuten gemaakt. De Ketelaere komt ook nog nauwelijks aan de bak bij AC Milan. Ik hoop gewoon dat iemand van die jongens kan opstaan en in de voetsporen kan treden van onze Gouden Generatie.”

Volledig scherm Arthur Theate. © Photo News

Naast onze Belgen kijkt Degryse vooral uit naar de prestaties van Lionel Messi (28 miljoen euro). “Het is zijn laatste kans om het WK aan zijn indrukwekkende erelijst toe te voegen. Het zou mooi zijn mocht de beste speler aller tijden ooit eens wereldkampioen kunnen worden.”

“Musiala (20 miljoen euro), Pedri (22 miljoen euro), Gavi (17 miljoen euro) en Bellingham (20 miljoen euro) zijn supertalenten die klaar zijn om te knallen. Ze kunnen een nieuw geluid aan het wereldtoneel geven. Ik vind het leuk dat we nieuwe jongens aan het werk kunnen zien. Ze moeten niet iedere wedstrijd top zijn, maar wel flitsen van hun talent laten zien. Het wordt het laatste WK van Messi en Ronaldo, dus laat de vedetten van morgen maar komen.”

Geïnspireerd door Degryse? Of maak je liever een andere prognose? Stel nu je eigen droomploeg samen en speel mee met het Gouden WK. Maak zo kans op fantastische prijzen, zoals 5.000 euro cash of een iPhone 13 Pro.

Speel mee met het Gouden WK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Pedri. © REUTERS

Dit artikel is u aangeboden door de Gouden Spelen.

Goudenspelen.be is een website waar je fantasy sportgames kan spelen.