DE STERREN VAN HET WK (2). Van goalgetter op zoek naar eerste treffer tot zijne hoogheid: deze ‘oudjes’ starten aan hun ‘Last Dance’

WK QatarNog één keer ten volle genieten, mensen. Want deze acht ‘oudjes’ staan voor hun (wellicht) laatste WK. Van ‘koning’ Messi tot een spits die voor méér dan zijn goals herinnerd zal worden. Een overzicht, nadat we eerder ook de jonkies onder de sterren in de spotlights gezet hebben.

Lionel Messi - 35 - Argentinië (PSG)

Zet zijne hoogheid de kroon op het werk? Lionel Messi doet voor de laatste keer in zijn carrière een gooi naar de wereldtitel met Argentinië. Net als zijn maatje Ángel Di María (34) overigens. Eerder strandde Messi twee keer in de kwartfinale, één keer in de achtste finale en verloor hij de finale van 2014 tegen Duitsland. Nu staan de sterren gunstig. Messi weet intussen wat het is om een prijs te pakken met Argentinië na de Copa América vorig jaar. In 2022 was de zevenvoudige Gouden Bal-winnaar al 14 keer - 11 goals en 3 assists - beslissend voor zijn land. Nooit deed hij beter in één kalenderjaar. Schittert hij ook in Qatar? WK-winst zou zijn carrière áf maken.

Volledig scherm Lionel Messi. © REUTERS

Cristiano Ronaldo - 37 - Portugal (Manchester United)

Het WK moet nog beginnen, maar Cristiano Ronaldo sierde al mening frontpagina van de internationale sportkranten. In een fel gehypet televisie-interview maakte hij Manchester United met de grond gelijk. De kans is klein dat hij na het WK terugkeert naar de Premier League-club. En dus toont hij zich maar beter in Qatar om de interesse wat aan te wakkeren. Hoe dan ook staat hij voor zijn vijfde en laatste WK. Doet hij met Portugal beter dan de vierde plaats van 2006? Zijn topniveau haalde hij dit seizoen nog niet, maar aan zelfvertrouwen geen gebrek. “Op dit moment ben ik ervan overtuigd dat ik een geweldig WK zal spelen”, aldus Ronaldo. “Ik ben er fysiek en mentaal klaar voor.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo © AFP

Neymar - 30 - Brazilië (PSG)

Of Qatar het laatste WK voor Neymar wordt, is nog een vraagteken. Maar de Braziliaanse stervoetballer hintte er een jaar geleden wel op. “Ik kan niet garanderen dat ik na Qatar nog een WK speel. Ik zal spelen alsof het mijn laatste is.” Dat belooft. Neymar verkeert namelijk in bloedvorm - hij swingt als in zijn beste dagen. Met liefst 15 goals en 12 assists in 20 wedstrijden voor PSG dit seizoen. Krijgen we een vleugje ‘jogo bonito’ in Qatar? Bij topfavoriet Brazilië zwaaien nog enkele gevestigde waardes het WK-toneel uit: Thiago Silva (38) en Dani Alves (39). Die laatste kan zijn trofeeënrecord - hij won al 43 prijzen - nog wat scherper stellen.

Volledig scherm Neymar © AFP

Robert Lewandowski - 34 - Polen (Barcelona)

Een van de - zo niet dé - beste goalgetters van het voorbije decennium is op zijn 34ste nog op zoek naar zijn eerste WK-goal. Jawel, u leest dat goed. Het is een manco in zijn carrière. Voordien kwalificeerde Robert Lewandowski slechts één keer met Polen voor een WK. In Rusland werd Polen, een team dat ook momenteel kwaliteit in de breedte mist, uitgeschakeld in de groepsfase met amper 3 op 9. ‘Lewa’ pronkte dus nooit op het scorebord. Daar wil hij in Qatar verandering in brengen. Te beginnen tegen Argentinië, Mexico of Saoedi-Arabië. Als hij zijn elan van bij Barcelona doorzet - hij scoorde er al 18 keer - moet dat lukken. Toch?

Volledig scherm Robert Lewandowski © ANP / EPA

Luis Suárez - 35 - Uruguay (Nacional)

Bijt hij zich nog eens vast in dit WK? Luis Suárez verdween sinds vorige zomer wat uit beeld na zijn vertrek bij Atlético Madrid, maar hoopt nog een laatste kunstje op te voeren in Qatar. De spits zette een stap terug naar zijn oude liefde Nacional in zijn thuisland. Desondanks is hij nog steeds een basisspeler bij Uruguay, waar hij in principe met Liverpool-aanvaller Darwin Núñez een spitsenduo vormt. Uitkijken is het altijd naar Suárez. U kent zijn meest memorabele WK-moment - het was géén goal. Zijn ‘keepersredding’ (en bijgevolg rode kaart) tegen Ghana die Uruguay een plek in de halve finales in Zuid-Afrika bezorgde, zal altijd bijblijven.

Volledig scherm Luis Suárez © AFP

Luka Modric - 37 - Kroatië (Real Madrid)

De beste Kroatische voetballer aller tijden speelt zijn laatste groot toernooi. Onder zijn regie knokte Kroatië zich vier jaar geleden naar een historische WK-finale, die het verloor van Frankrijk met 4-2. Zijn al even sterke prestaties bij Real Madrid leverden Luka Modric uiteindelijk de Gouden Bal op. Hij was de eerste die de hegemonie van Messi en Ronaldo kon doorbreken. Nu wil Modric een laatste keer schitteren op een Wereldbeker. In de groepsfase onder meer tegen de Rode Duivels. “Luka en ik heb al veel gepraat over dit WK”, knipoogde Real-ploegmaat Thibaut Courtois. Wie van de twee wint straks het pleit?

Volledig scherm Luka Modric. © REUTERS

Manuel Neuer - 36 - Duitsland (Bayern München)

Al dertien jaar de nummer één, al acht jaar de kapitein van de ‘Mannschaft’. Met Manuel Neuer begint een Duits icoon aan zijn laatste WK. De Bayern-doelman heeft een ware WK-rollercoaster beleefd met zijn land. Brons in Zuid-Afrika, goud in Brazilië. En dan, vier jaar geleden in Rusland, eruit in de groepsfase. Een vernedering was dat. Iets wat Neuer en co. - mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels in de achtste finales - nu ten allen koste willen vermijden. Hij raakte net op tijd fit na een schouderblessure. Neuer maakte laatst ook bekend dat hij al drie keer werd geopereerd wegens huidkanker.

Volledig scherm Manuel Neuer © IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Sergio Busquets - 34 - Spanje (Barcelona)

Ouderdomsdeken die jonge gasten als Pedri en Gavi de weg moet wijzen. Sergio Busquets is - nadat Sergio Ramos (36) niet opgeroepen werd - de enige overgebleven wereldkampioen in de Spaanse selectie. Zijn voorbije maanden waren geen onverdeeld succes bij Barcelona, waar hij stilaan op weg is naar de uitgang. Niet langer de alomtegenwoordige middenvelder van weleer. Schippert bij de nationale ploeg tussen bank en basis, al zal hij tegen op papier mindere opponenten als Costa Rica of Japan wellicht starten.

Volledig scherm Sergio Busquets © Photo News