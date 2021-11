DE STAAT VAN QATAR. Van peperdure tickets, over hotelschaarste tot alcohol- en kledingvoorschriften: wat u nu al moet weten, één jaar voor start WK



WK voetbalIn een luxe-tent in de woestijn? In een kajuit op cruiseschip dat in de luxueuze haven ligt aangemeerd? Of toch maar een suite in één van zijn blitse hotels? Kleine oliestaat Qatar maakt zich op voor circus extravaganza dat binnen een jaar op zijn grondgebied plaatsvindt: het duurste, meest corrupte en meest gecontesteerde WK voetbal ooit. Praktische gids bij Qatar 2022: van tickets, over hotelschaarste tot alcohol- en kledingvoorschriften. Gaat u mee?