De Rode Duivels kennen straks hun tegenstanders op WK: hoe geraak je aan tickets in Qatar en wat kosten die?

Voetbal En dan greep de VAR niet in: Uruguay gaat naar WK, maar Peru voelt zich bestolen door arbitrage

De hele wedstrijd lang domineren en in de laatste minuut geen doelpunt toekend krijgen: het geluk was niet aan de zijde van Peru. In de absolute slotfase van de wedstrijd tegen Uruguay ging de bal over de lijn, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt niet goed. Na het zien van de beelden was er ook geen VAR-interventie. Peru voelde zich bestolen.

25 maart