De queen, Johnson, iedere Engelsman hoopt vanavond na 55 jaar op een nieuw voetbalwonder

Vanavond speelt Engeland met coach Gareth Southgate de EK-finale tegen Italië in het Londense Wembleystadion. De Britse premier is ervan overtuigd dat de Engelsen zullen winnen. “We hopen of bidden niet alleen. We geloven in jou, Gareth, en in je ongelooflijke team.” Hij sloot zijn boodschap af met de woorden: “Namens de hele natie: veel succes, veel plezier en breng hem naar huis!”