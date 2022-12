“De Fransen zijn opzettelijk vergiftigd”: ‘Ronaldo-journalist’ Piers Morgan krijgt Twitter over zich heen

Vijf penalty’s in zeven matchen: scheids­rech­ters fluiten niet in nadeel van Argentinië op weg naar mogelijke WK-winst

De Argentijnse sterren staan gunstig in Qatar. Net zoals de scheidsrechters gul zijn met penalty’s voor Argentinië op het WK voetbal in Qatar. In hun zeven gespeelde matchen, zitten de gaucho’s al aan vijf penalty’s waarvan Messi er vier omzette en één miste. Ook in de finale, na een lichte fout van Dembélé, ging de bal controversieel naar de stip. Net zoals ook de Argentijnse elfmeters tegen Polen en Kroatië voer voor discussie waren.

