De drie vrouwelijke hoofdrefs die voor WK-primeur zorgen: "Bij mij zijn voetballers doorgaans rustiger. En de spelregels zijn overal dezelfde”

De wereldvoetbalbond FIFA heeft de scheidsrechters, assistenten en VARs bekendgemaakt die het WK voetbal eind dit jaar in Qatar in goede banen moeten leiden. Daarbij drie vrouwelijke hoofdscheidsrechters. Wij stellen Stephanie Frappart, Yamashita Yoshimi en Salima Mukansanga aan u voor.

Voor het eerst zullen er drie vrouwelijke hoofdscheidsrechters aan het werk zijn op het grootste voetbalfeest ter wereld. Die eer is weggelegd voor Yamashita Yoshimi uit Japan, Stephanie Frappart uit Frankrijk en Salima Mukansanga uit Rwanda. Met Neuza Back uit Brazilië, Kathryn Nesbitt uit Amerika en Karen Diaz Medina uit Mexico zijn er trouwens ook nog drie vrouwelijke assistent-refs aangeduid.

Quote Ik hoop dat in de toekomst de keuze voor vrouwelij­ke scheids­rech­ters bij mannentoer­nooi­en als iets normaals wordt gezien en niet langer als iets sensatio­neels. Ze verdienen het om op dit WK te zijn, omdat ze constant op een hoog niveau presteren. Pierluigi Collina

“We zijn heel blij dat we voor het eerst in de historie vrouwelijke scheidsrechters hebben kunnen selecteren”, zei Pierluigi Collina, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIFA, in een reactie. “Dit is het einde van een lang proces, dat enkele jaren geleden begon met de aanstelling van vrouwelijke scheidsrechters bij toernooien van de junioren en senioren. Zo benadrukken we dat voor ons kwaliteit telt en niet iemands geslacht. Ik hoop dat in de toekomst de keuze voor vrouwelijke scheidsrechters bij mannentoernooien als iets normaals wordt gezien en niet langer als iets sensationeels. Ze verdienen het om op dit WK te zijn, omdat ze constant op een hoog niveau presteren.”

Wie zijn Frappart, Yoshimi en Mukansanga?

Stéphanie Frappart floot op het laatste vrouwen-WK in 2019 de finale tussen de VS en Nederland en wordt aanzien als één van de beste, zo niet de beste vrouwelijke scheidsrechter ter wereld. Maar ook in het mannenvoetbal is de 38-jarige Française lang niet aan haar proefstuk toe. In eigen land leidde ze al 129 wedstrijden in de Ligue 2 en Ligue 1 - de twee hoogste voetbaldivisies van Frankrijk. Onder meer Marseille-Lyon, een vaak verhitte klassieker, rondde ze met succes af.

Een internationale doorbraak bleef niet uit. In 2019 werd Frappart, bekend als een kilometervreter op het veld, aangeduid voor de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. Jürgen Klopp klonk achteraf vol lof: “Als we hadden gespeeld zoals zij floot, hadden we met 6-0 gewonnen.” Het summum in clubverband volgde een jaar later: op 2 december 2020 werd ze de eerste vrouwelijke scheidsrechter in een Champions Leaguewedstrijd, namelijk Juventus-Dynamo Kiev.

“Een discussie van man tot man is soms moeilijk. De emoties laaien te hoog op”, verklaart Frappart het verschil tussen een vrouwelijke en mannelijke arbiter. “Bij mij zijn voetballers doorgaans rustiger.” Een pionier voelt ze zich niet. “Geschiedenis schrijven en barrières doorbreken, daar ben ik niet mee bezig. Ik doe gewoon mijn job.”

Stéphanie Frappart.

Stéphanie Frappart was de pionier in Europa, Yamashita Yoshimi is haar Aziatische tegenhangster. De 36-jarige Japanse mocht vorige maand als eerste vrouw een match in de Aziatische Champions League in goeie banen leiden. Eerder verdiende ze ook haar sporen in het vrouwenvoetbal, onder meer op het WK in 2019 in Frankrijk.

Nu volgt dus meteen een nieuwe stap met een aanstelling voor het WK in Qatar. Yoshimi begon als scheidsrechter in 2016 op 30-jarige leeftijd en is naar verluidt niet verlegen om kaarten te trekken. Sinds het begin van haar carrière werd ze meestal bijgestaan door vaste assistenten Makoto Bozono en Naomi Teshirogi.

Zij zijn er straks in Qatar niet bij, maar met Neuza Back, Kathryn Nesbitt and Diaz Medina zitten er bij de 69 aangeduide assistenten voor het WK ook 3 vrouwen. De lat ligt hoog, weet Yoshimi. “Voorbereidingen op mannenwedstrijden zijn mentaal en fysiek niet makkelijk, maar ik doe voor elke match mijn best.”

Volgens scheidsrechtersbaas Pierluigi Colina is de aanstelling van vrouwelijke refs als Yoshimi nog maar het begin. “Ik hoop dat het in de toekomst normaal wordt dat vrouwen belangrijke mannenmatchen leiden. De drie vrouwelijke refs die straks het WK zullen doen, verdienen het. Kwaliteit gaat voor op gender”, aldus Colina.

Yamashita Yoshimi.

Geen droom is te groot voor Salima Mukansanga (33). De eerste vrouwelijke ref ooit die op een groot internationaal voetbaltoernooi bij de mannen een match toegewezen kreeg. Op de Africa Cup eerder dit jaar leidde ze Zimbabwe - Guinea in goede banen, op dat ene moment na toen ze de tijdrekkende Zimbabwaanse doelman geel wou geven, maar die kaart niet vond. Net daarvoor was die uit haar borstzakje gevallen. Eerder was de Rwandese al actief op de Olympische Spelen in Tokio en op het WK voor vrouwen in Frankrijk.

De Rwandese voetbalbond wees Mukansanga in haar jeugd als actieve voetbalster af omdat ze nog te jong was - ze zat nog op de schoolbanken - en dus besliste ze om zelf de spelregels te bestuderen. Een jaar later had ze haar badge als scheids beet, net als een diploma in verpleeg- en verloskunde. Ze klom geleidelijk op: in 2008, op haar 20ste, leidde ze al matchen in de Rwandese Premier League.

Ook internationaal stapelde ze de goeie rapporten op, al reageerde ze vol ongeloof op haar toekenning voor de Africa Cup. “Ik dacht dat ze zich misschien van naam hadden vergist”, vertelde ze. “Maar ik weet dat ik dit kan. En dat wil ik ook tonen aan de wereld. Dat vrouwen met succes een mannenmatch kunnen fluiten. De spelregels zijn tenslotte overal dezelfde. Hopelijk inspireert mijn verhaal nu ook andere vrouwen.”

Salima Mukansanga.

Hieronder het complete overzicht van alle refs:

Wie op onderstaande lijst, die in totaal bestaat uit 36 hoofdrefs, 69 assistenten en 24 VARs, zoekt naar Belgische vertegenwoordigers, is er trouwens aan voor de moeite. Onze Rode Duivels worden zo de enige Belgen die de nationale eer hoog moeten houden in Qatar. De laatste Belgische scheidsrechter die aanwezig was op het WK voetbal was Frank De Bleeckere. Hij floot op de Wereldbekers van 2006 en 2010.

Volledig scherm . © FIFA

