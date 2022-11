De ‘Drake curse’ is terug: hoe Canada, in navolging van onder meer Lukaku, vervloekt werd door op te warmen op muziek van rapper

WK voetbalJe moet het maar durven, als sporter op de foto met Drake gaan. Een jaar of twee geleden was het een waar fenomeen: wie met de rapper poseerde, verloor geheid een van z’n eerstvolgende wedstrijden. Ook Alphonso Davies moet er nu aan geloven. Maak kennis met de ‘Drake curse’ die nu ook op het WK voetbal toeslaat. En wat dan gedacht van de vloek van Aaron Ramsey?

Een beetje context: Alphonso Davies poseerde vorig jaar al met rapper en landgenoot Drake op de foto. Het moest er dus ooit wel eens van komen dat hij een wedstrijd zou verliezen - dat gebeurde dit jaar uiteraard al eerder met Canada en Bayern.

Maar, nu deden de Canadezen er op het WK wel een schepje bovenop voor hun match tegen de Rode Duivels. Ze warmden op op de tonen van ‘Started from the bottom’ van Drake. Het gevolg liet zich raden: een nederlaag. Onverdiend, maar niet minder echt.

Davies en co zijn de volgenden in een lang rijtje sportsterren dat in de nadagen van een foto met Drake toevallig minder sportief succes kende. De ‘Drake curse’ kreeg vooral in 2019 vorm toen de Canadees een wereldtournee maakte en ook heel wat prominente sporters zijn concerten bijwoonden.

Lukaku slachtoffer

Zo gaf Drake op 10 maart 2019 een concert in de Manchester Arena. Het was daar dat Sergio Agüero een selfie nam met de rapper. Een maand later miste de Argentijn een penalty, met het gevolg dat Manchester City uitgeschakeld werd in de Champions League door Tottenham.

Ook Jadon Sancho ging toen graag met Drake op de foto. De jonge aanvaller van Dortmund kreeg net als Agüero één maand na datum het deksel op de neus. Sancho ging met 5-0 de boot in bij Bayern. De titelambities van Dortmund kregen meteen een flinke knauw.

Voor Romelu Lukaku kwam de ‘Drake curse’ nog sneller. Onze landgenoot ging halverwege maart 2019 ook met Drake op de foto. Lukaku verloor zijn eerstvolgende matchen met Manchester United tegen Wolverhampton en Watford. Het was de voorbode voor een einde in mineur van onze landgenoot bij United.

Ook in andere sporten sloeg de zogenaamde vloek al toe. Serena Williams was één van de allereersten die eraan ten prooi viel. In 2015 poseerde zij met Drake op de gevoelige plaat. Het gevolg was een verrassende uitschakeling in de halve finales van de US Open tegen de veel lagere gerankete Roberta Vinci.

En dan zijn er nog Conor McGregor en Anthony Joshua. McGregor verloor kort na een foto met Drake in een fel gehypet MMA-gevecht van Khabib Nurmagomedov. Joshua leed een wereldschokkende nederlaag in een boksmatch om de wereldtitel bij de zwaargewichten tegen Andy Ruiz Jr.

Vloek van Aaron Ramsey

Een heuse ‘Drake curse’ dus, die een beetje doet denken aan de vloek van de scorende Aaron Ramsey. Telkens de Welshman scoort is het voor de celebritywereld het hart vasthouden. Zo kwamen onder meer David Bowie, Nancy Reagan, Robin Williams, Whitney Houston, Osama Bin Laden en Steve Jobs te overlijden in de dagen na een goal van de middenvelder. Op het WK zwijgt zijn kanon voorlopig.

