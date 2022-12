“De dood hoort bij het leven”: uitspraken van WK-directeur over overleden arbeidsmigrant in Qatar zetten kwaad bloed

WK QATAR “Kiezen voor Qatar? Dan kan de FIFA de boeken sluiten.” En toch vindt daar het WK voetbal plaats. Hoe is het zover kunnen komen?

In het Al Bayt stadion in Al Khawr is het WK voetbal 2022 aan de gang. Het eerste WK in een moslimland. Meteen ook het meest omstreden toernooi sinds de eindronde van 1978, in het Argentinië van de militaire junta. Hoeveel bloed hangt er dit keer aan de paal? En wiens verantwoordelijkheid is dat?

21 november