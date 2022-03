De blik kan richting het WK: welke landen gaan al zeker? En welke sterke tegenstanders kunnen de Rode Duivels treffen in de poules?

WK voetbalNa gisteravond mogen nog wat meer landen hun vliegtickets naar Qatar boeken. 27 van de 32 WK-deelnemers zijn intussen gekend. In Noord- en Midden-Amerika volgen er donderdag nog kwalificatieduels. Pas in juni kennen we alle WK-gangers, want dan neemt de winnaar van Schotland-Oekraïne het op tegen Wales en staan er ook nog intercontinentale play-offs op het programma. Maar welke toplanden kunnen de Rode Duivels al zeker niet treffen? En welke wél? Een overzicht.

Afrika: Ghana, Kameroen, Marokko, Senegal, Tunesië

Azië: Iran, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, Zuid-Korea

Europa: België; Denemarken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Kroatië, Nederland, Polen, Portugal, Servië, Spanje, Zwitserland

Noord- en Centraal-Amerika: Canada

Zuid-Amerika: Argentinië, Brazilië, Ecuador, Uruguay

1. Qatar

2. Brazilië

3. België

4. Frankrijk

5. Argentinië

6. Engeland

7. Spanje

8. Portugal

1. Nederland

2. Mexico *

3. Duitsland

4. VS *

5. Denemarken

6. Zwitserland

7. Uruguay

8. Kroatië

* Als ze zich direct kwalificeren. De VS zijn momenteel tweede in de CONCACAF-kwalificatiegroep, Mexico derde en Costa Rica vierde. De vierde speelt in juni intercontinentale play-offs (tegen Nieuw-Zeeland of de Salomonseilanden)

1. Iran

2. Servië

3. Zuid-Korea

4. Senegal

5. Polen

6. Canada of Tunesië **

7. Marokko

8. Japan

** Het land dat op 31 maart het hoogst staat op de FIFA-ranking, komt in pot 3. Het andere land in pot 4.

1. Canada of Tunesië**

2. Kameroen

3. Ghana

4. Ecuador

5. Saoedi-Arabië

6. Oekraïne, Schotland of Wales (spelen nog play-offs)

7. Intercontinentale play-off Azië-CONMEBOL: Australië of de Verenigde Arabische Emiraten (spelen nog een onderling duel) tegen Peru

8. Intercontinentale play-off Oceanië-CONCACAF: Nieuw-Zeeland of de Salomonseilanden tegen Costa Rica, VS of Mexico

De WK-loting vindt vrijdag plaats in het Doha Exhibition and Convention Center in Qatar en start om 18u Belgische tijd. In Qatar is het dan een uurtje later. Omdat de laatste drie tickets nog moeten verdeeld worden (zie hierboven), spreken we van een incomplete loting. De landen die in de play-offs nog aan de bak moeten en het uiteindelijk halen, komen sowieso in pot 4 terecht.

In pot 1 zitten naast gastheer Qatar de zeven best gerangschikte landen op de FIFA-ranking van 30 maart. Dat betekent: Brazilië, België, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal. De daaropvolgende acht beste landen op de FIFA-ranglijst (met Nederland op plaats tien) belanden in pot 2. Datzelfde stramien wordt vastgehouden voor potten 3 en 4.

De loting start bij pot 1 en eindigt met pot 4. Enkele regels: Qatar zit hoe dan ook in groep A. De andere landen uit pot 1 worden verdeeld over de groepen B tot en met H. Daarna wordt een optimale spreiding nagestreefd. Dat betekent dat geen enkele groep niet meer dan één vertegenwoordiger van hetzelfde continent mag hebben. Voor elk werelddeel is dat mogelijk, behalve voor Europa (wegens 13 deelnemers). Daardoor zullen er in 5 groepen noodgedwongen twee Europese landen zitten. België-Nederland is dus mogelijk op het WK, dat begint op 2 november en eindigt op 18 december.

Na België-Burkina Faso richtten ook onze analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Timmy Simons hun blik ook al even op het WK. Hebben we überhaupt een kans om de wereldtitel te pakken in Qatar? Presentator Maarten Breckx gooit in onderstaande video de vraag op tafel:

