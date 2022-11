De Azzurri als voorbeeld, hoe Italiaans sprookje van 2006 een inspiratie kan zijn voor de Rode Duivels: “Niets kon ons deren”

WK VOETBALHet omkoopschandaal Calciopoli hield het land in zijn greep, de zelfmoordpoging van Gianluca Pessotto sloeg in als een bom. Net toen niemand een cent om hun kansen gaf, zegevierde La Squadra Azzurra op het WK 2006 in Berlijn. Reconstructie van het Italiaanse sprookje, dat onze Rode Duivels moet inspireren. “Dat we samen zo hebben afgezien, heeft ons onklopbaar gemaakt.”

The last dance. Wat Qatar voor onze generatie Rode Duivels is, was Duitsland 2006 ook voor de oudjes van Italië. Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, Francesco Totti, Alessandro Del Piero. ‘L’ultima danza’.

39 dagen voor de start van het WK valt de bom. Calciopoli. Het grootste omkoopschandaal ooit in het Italiaanse voetbal en ver daarbuiten. Met Juve-directeur Luciano Moggi als spilfiguur en ook Milan, Fiorentina, Lazio en Reggina als betrokken partijen. Bobo’s die een groep scheidsrechters controleerden en zo het ganse voetballand bedrogen - tot grote consternatie van het ganse Italiaanse calcio. De slechtst mogelijke publiciteit aan de vooravond van het WK, waarbij meer dan de helft van de selectie van bondscoach Marcelo Lippi indirect betrokken was. Politici eisten afzegging voor het WK, de bondsvoorzitter gooide de handdoek. Silenzio stampa. Een algemene persboycot. Met het schaamrood op de wangen reist Italië af naar Duitsland. De bookmakers tippen het Brazilië van Kaká, Ronaldo en Ronaldinho als topfavoriet. Gevolgd door Argentinië, Nederland, Duitsland en Engeland. Geen Italië dus.

“Dit is een enorme deuk, maar we kunnen de liefde van het volk herwinnen.” Het zijn de eerste woorden van Lippi in Duisburg, de vaste uitvalsbasis van de Italianen. De bondscoach zélf lag ook onder vuur omwille van zijn hechte banden met Moggi. En het feit dat zijn zoon in beschuldiging werd gesteld. “Het was wij tegen de wereld”, aldus Marco Materazzi, die een cruciale rol in de finale zou spelen. “Onze samenhorigheid was de sleutel.” Twee jaar lang had Lippi een hechte groep gesmeed. Een vriendenbende, wiens families integraal samenhokten ten tijde van het WK. Op de spelersbus luistert iedereen dezelfde muziek. Wanneer het volk Cannavaro’s aanvoerdersband wil afnemen, komt de hele groep op voor ‘Il Capitano’: “We waren zo sterk. Was dat niet zo geweest, dan waren we door het schandaal gesmolten als sneeuw voor de zon”, aldus Lippi.

Oude mannenclub

De Azzurri had veel weg van een oude mannenclub. Cannavaro, Materazzi, Nesta, Del Piero, Inzaghi, Totti, Buffon - allen waren ze de dertig gepasseerd. Met ook nog Zambrotta, Grosso, Gatusso, Pirlo en De Rossi in hun ‘late twenties’. Aangevuld met youngsters Daniele De Rossi (21) en Alberto Gilardino (22). Een gemiddelde leeftijd van 28,3 jaar oud, vijf maanden ouder dan de selectie van de Rode Duivels in Qatar. Ook nu staan Alderweireld, Vertonghen, Witsel, Meunier, Hazard en Mertens voor hun laatste wereldkampioenschap. En gelooft vrijwel niemand in hun kansen op een exploot. Net als onze oefengalop tegen Egypte, deden ook de gelijke spelen van Italië tegen Oekraïne en Zwitserland in de aanloop naar het WK niet het beste vermoeden.

Het WK 2006 gaat ondanks alle commotie goed van start voor Italië, door de ganse wereld met argusogen bekeken. De spelers besluiten het noch tegen de pers noch onderling over Calciopoli te hebben. Totti solliciteerde tevergeefs bij Buffon of hij het gedegradeerde Juventus niet voor Roma wou ruilen, zo vertelt hij in zijn biografie, maar het schandaal werd snel bijzaak. Het was iets van de clubleiders. De groep geloofde in de onschuld van Cannavaro en co. Terwijl de topclubs in Napels flinke vonnissen worden opgelegd, leidt architect Pirlo de Azzurri met een afstandsschot langs Ghana. Na een gelijkspel tegen de Verenigde Staten, waarin De Rossi na een elleboog vier matchen schorsing oploopt, en een makkelijke 2-0-zege tegen Tsjechië stoot het team van Lippi vlot door naar de achtste finales. Daar wacht Australië.

Een cruciale match op weg naar de WK-titel, zo blijkt. Wat voor onze Duivels straks ook het geval kan zijn tegen Duitsland of Spanje. De achtste finale wordt bepalend door de gebeurtenissen tijdens de wedstrijd zelf, waarin Totti Italië in de 95ste minuut langs een stug Australië schiet, maar vooral door die van na de wedstrijd. In de mixed zone valt het nieuws dat Gianluca Pessotto, ex-Juventino en voormalig ploeggenoot van velen, vanuit de derde verdieping van Juve’s hoofdkwartier naar beneden is gesprongen. Een zelfmoordpoging, ingegeven door de schaamte omtrent Calciopoli en de rol van Juventus in het schandaal. De Italiaanse voetbalbond regelt een privévliegtuig, onder meer Del Piero en Zambrotta staan de toenmalige sporting director van de Oude Dame bij in het ziekenhuis. De spelersgroep kruipt nog dichter bij elkaar: “Dat we samen zo hebben afgezien, heeft ons onklopbaar gemaakt”, vertelt Buffon later.

De kopstoot van Zidane

La Squadra bereikt op een drafje langs Oekraïne de halve finales tegen Duitsland. In het Signal Iduna Park in Dortmund verslaat Italië de Mannschaft en 60.000 uitzinnige fans diep in de verlengingen dankzij de bevrijdende goal van Grosso. “Niets kon ons deren”, blikt Marco Materazzi terug. En zo bleek ook in de finale tegen Frankrijk, waarin de verdediger een iconische kopstoot incasseerde van Zinedine Zidane. De rest is geschiedenis. “Jarenlang waren we samen met dezelfde groep. We kenden elkaar zó goed.” Het geldt ook voor onze Duivels, sinds het WK in 2014 grotendeels samen. Of het straks tot eenzelfde stunt leidt, valt te betwijfelen. In ieder geval kan het huzarenstukje van de Italiaanse oudjes in 2006 dienen als inspiratiebron voor De Bruyne en co.

