De allerstrafste goal van WK-topschutter Valencia: spits voorkomt dat hij na interland door politie opgepakt wordt

En of Enner Valencia een spits is die werkelijk alle knepen van het vak kent. Dat toonde de Ecuadoraan (33) gisteren in de openingsmatch van het WK voetbal , waarin hij binnen het halfuur twee keer scoorde en nog een goal afgekeurd zag. Ontsnapt aan de verdedigers, zoals hij in oktober 2016 op werkelijk ongeziene wijze wist te ontsnappen aan een horde op hem afstormende agenten.

De feiten speelden zich af in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito tijdens een kwalificatiematch voor het WK 2018, nadat eerder die week was uitgelekt dat Valencia de kinderbijslag voor zijn vijfjarig dochtertje niet betaald had en er een aanhoudingsbevel tegen hem was uitgeschreven. Het ging om een bedrag van 17.000 dollar, toen 15.000 euro. Het moet zijn dat de politie nog geen beter moment had gevonden om Valencia aan te houden, want meteen na affluiten stond er een brigade in gereedheid om de aanvaller in te rekenen.

Dat had Valencia natuurlijk in het snuitje. En met nog tien minuten op de klok - Ecuador was dankzij een 3-0-voorsprong zo goed als zeker van de winst - achtte Valencia zijn moment aangebroken. De spits zeeg tegen de grond om een blessure te veinzen. Om zo, met zuurstofmasker en al, per brancard van het veld gevoerd te worden. Wat hilarische beelden opleverde: Valencia richting de kleedkamer, de agenten al lopend erachter.

Enner Valencia afgevoerd tijdens Ecuador - Chili.

En dan moest het strafste nog komen. Volgens de berichten hielden ploegmaats van de geviseerde spits de politie bezig, waardoor die verder naar de kleedkamer kon. Vervolgens bezorgden hoogwaardigheidsbekleders van de Ecuadoraanse bond een document opdat de speler terug naar het teamhotel kon. Waarna enkele uren later de advocaat van Valencia erin slaagde om het aanhoudingsbevel tegen zijn cliënt te laten intrekken.

De advocaat van de moeder van het dochtertje was een pak minder blij. “Weerzinwekkend dat het zo lang duurde voor de politie een poging deed om Valencia aan te houden en dat de spits, die als topvoetballer zo veel verdient, niet eens de maandelijks uitkering betaalt”, aldus Paul Marin.

Valencia was in een dispuut verwikkeld met Sharon, de moeder van zijn dochter.

Valencia werd in die periode door West Ham uitgeleend aan Everton en was er ploegmaat van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas. Ook Michy Batshuayi kent Valencia maar al te goed: momenteel is het zijn spitsbroeder bij Fenerbahçe. ‘Batsman’ liet niet na zijn ploegmaat via Twitter te feliciteren. In Turkije vormen de twee een straf duo voor de competitieleider. Valencia zit in 12 matchen al aan 13 goals en vier assists en is ook topschutter van de Süper Lig, ‘Batsman’ heeft vijf keer gescoord in zeven matchen. Opent ook hij woensdag zijn conto op dit WK tegen Canada?

Batshuayi en Valencia aan het feest in de Europa League dit seizoen op het veld van het Cypriotische Larnaca.

