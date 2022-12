De allerlaatste kans op een iPhone 13 Pro en talloze andere prijzen: neem in extremis nog deel aan het Gouden WK

WK voetbal Messi mag blijven dromen: Argentinië na straffe comeback Oranje en strafschop­pen alsnog naar de halve finale

Niet Nederland, maar Argentinië heeft zich na een ware thriller als tweede land geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal in Qatar. Na een knotsgekke comeback moest Oranje in de strafschoppenserie alsnog het hoofd buigen. Messi en co mogen dinsdagavond (20u) met Kroatië bikkelen om een plek in de finale.

10 december