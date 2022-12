David is in Qatar vaker groter dan Goliath: geen WK dat zoveel verrassingen baarde en niemand met 9 op 9 naar achtste finales

Dat het een apart WK voetbal zou worden, dat stond in de sterren geschreven. Sportief verrast het toernooi ook. Geen enkele ploeg pakte 9 op 9 in de groepsfase én nooit waren er meer kleine landen die grote voetbalreuzen op de knieën kregen.

KIJK. Gilles De Bilde: “Veel landen zijn koud in het toernooi gekomen”

We moeten bijna 30 jaar en 7 WK’s terug in de tijd naar 1994. Zolang is het geleden dat er geen enkel land naar de achtste finales doorstootte met 9 op 9 in de groepsfase. Brazilië was het laatste land dat kans maakte op een perfect rapport, maar de vijfvoudige wereldkampioen verloor verrassend van Kameroen. Ook andere toernooi-favorieten zoals Frankrijk, Argentinië en Spanje leden al nederlagen.

“Dat komt omdat sommige van die landen al geplaatst waren en met spelers roteerden in hun laatste match. Dat zorgt voor een andere mindset”, zegt analist Gilles De Bilde. “Ook de aparte plaats op de kalender is een verklaring. Normaal kom je na een regulier seizoen in een WK met 2 à 3 weken voorbereiding in de benen. Nu is dat niet van toepassing. Veel landen zijn koud in het toernooi gekomen.”

En dus zijn de landen die voorlopig nog ongeslagen zijn minder verwachte namen. Marokko verloor nog niet, ook Kroatië en de Verenigde Staten leden nog een verliespartij. Net als Nederland en Engeland, al kon men dat van die landen nog enigszins verwachten. Het is in elk geval zo dat er nooit zoveel onverwachte overwinningen van kleinere voetballanden waren dan op dit WK.

Volledig scherm Saoedi-Arabië opende het festival der verrassingen op dit WK tegen Argentinië. © Photo News

Statistiekenbureau GraceNote houdt sinds het WK van 1998 kansberekeningen bij van elke partij. Zij stellen dat dit WK verrassender is dan ooit. Een zege wordt als onverwacht beschouwd als de winnende ploeg op voorhand maar tussen de 16,7 en de 33,3 procent kans op een overwinning had. Een regelrechte verrassing valt voor wanneer een ploeg wint die daar vooraf minder dan 16,7 procent kans op had.

Nu heeft Qatar op dat vlak dus geen muizen gebaard. In totaal is op dit WK al sprake van 10 onverwachte zeges en 2 totale verrassingen. De zeges van Saoedi-Arabië tegen Argentinië en Kameroen tegen Brazilië vallen in die tweede categorie en worden volgens GraceNote zelfs beschouwd als de twee meest verrassende zeges ooit in de geschiedenis van de wereldbeker voetbal.

Het is bovendien al van 1982 geleden dat er nog 2 totale verrassingen op één WK voorvielen. Veertig jaar geleden zag niemand de zeges van Algerije tegen West-Duitsland en Noord-Ierland tegen gastland Spanje aankomen. Saoedi-Arabië en Kameroen zijn nu dus de opvolgers. Gilles De Bilde: “Echt kleine landen bestaan bijna niet meer op een WK. Al verwacht ik wel dat we nu de grote landen op kruissnelheid zullen zien komen”

De verrassingsfactor van de voorbije 7 WK’s • WK 2022: 2 verrassingen en 10 onverwachte zeges (grootste verrassing: de 1-0 in Kameroen-Brazilië waarbij Kameroen vooraf amper 5,9% kans op een zege had) • WK 2018: 1 verrassing en 7 onverwachte zeges (grootste verrassing: de 2-0 in Zuid-Korea-Duitsland waarbij Zuid-Korea op voorhand amper 14,5% kans op een zege had) • WK 2014: 0 verrassingen en 6 onverwachte zeges (grootste verrassing: de 1-3 in Uruguay-Costa Rica waarbij Costa Rica vooraf maar 19,7% kans op een zege had) • WK 2010: 1 verrassing en 8 onverwachte zeges (grootste verrassing: de 0-1 in Spanje-Zwitserland, waarbij Zwitserland vooraf maar 10,2% kans op een zege had) • WK 2006: 1 verrassing en 3 onverwachte zeges (grootste verrassing: de 0-2 in Tsjechië-Ghana, waarbij Ghana op voorhand amper 11,3% kans op een zege had) • WK 2002: 0 verrassingen en 9 onverwachte zeges (grootste verrassing: de 0-1 in Frankrijk-Senegal, waarbij Senegal op voorhand 17,3% kans op een overwinning had) • WK 1998: 0 verrassingen en 6 onverwachte zeges (grootste verrassing: de 2-3 in Spanje-Nigeria, waarbij Nigeria vooraf 19,1% kans op een zege had) Volledig scherm Ook Tunesië boekte op dit WK een onverwachte zege tegen Frankrijk. © Photo News

De twaalf onverwachte en verrassende zeges in Qatar op een rij: 5,9%: Kameroen-Brazilië: 1-0 8,7%: Argentinië-Saoedi Arabië: 1-2 16,9%: Tunesië-Frankrijk: 1-0 19,4%: Zuid-Korea-Portugal: 2-1 19,5%: Japan-Spanje: 2-1 21,4%: Zuid-Korea-Ghana: 2-3 23,2%: België-Marokko: 0-2 24,2%: Ecuador-Senegal: 1-2 24,6%: Australië-Denemarken: 1-0 25,5%: Duitsland-Japan: 1-2 26,7%: Qatar-Senegal: 1-3 29,1%: Japan-Costa Rica: 0-1 Volledig scherm © AP

