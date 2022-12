“CRY-STIANO” en “gedegradeerd naar de marge”: internationale pers oordeelt dat tijdperk van huilende Cristiano Ronaldo definitief voorbij is

Buitenlandse pers: “CRY-STIANO”

“Voor ‘CR7' is dit een nieuwe teleurstelling in een seizoen dat alleen maar negativiteit kent”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Het annus horribilis van Ronaldo lijkt nooit te eindigen. Zijn rumoerige zomer, het verhaal met United en nu een WK als invaller. En dan moeten invallen om het zinkend schip te redden om te eindigen in tranen en bitterheid. En een berg twijfels voor de toekomst. Ronaldo blijft een icoon, een legende, maar de tijd houdt met niemand rekening. Hij is duur en niet meer beslissend. Dit was zijn laatste WK. In zijn hoofd speelde hij de finale, wellicht met de beker in zijn handen. En zeker met een glimlach. Maar in de plaats is Ronaldo gedegradeerd naar de marge. Geen happy end. Zal hij nu wel ‘ja’ zeggen tegen de Saudische miljoenen?”