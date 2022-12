Cristiano Ronaldo reageert voor het eerst op WK-uitschakeling: “Er is veel gespeculeerd, maar ik zou Portugal nooit de rug toekeren”

Ronaldo reageerde daags na de uitschakeling op Instagram: “Een WK winnen voor Portugal was de grootste en meest ambitieuze droom in mijn carrière”, aldus Ronaldo. “Gelukkig heb ik vele titels met een internationale dimensie gewonnen, ook voor Portugal. Maar de naam van ons land op het hoogste niveau ter wereld brengen, dat was mijn droom. Ik heb ervoor gevochten. In mijn 5 WK’s gedurende 16 jaar. Altijd naast geweldige spelers en gesteund door miljoenen Portugezen. Ik gaf alles en heb mijn gezicht nooit naar het gevecht gekeerd. Helaas eindigde gisteren die droom. Het is niet de moeite waard om verhit te reageren. Ik wil gewoon zeggen dat er veel is gezegd, veel is geschreven en veel is gespeculeerd. Maar mijn toewijding aan Portugal was op geen enkele moment veranderd. Ik was altijd een persoon die vocht. Ik zou mijn land en teamgenoten nooit de rug toekeren. Voor nu valt er niet veel meer te zeggen. Bedankt Portugal. Bedankt Qatar. De droom was mooi zolang hij duurde. Nu is het tijd om een goede adviseur te zijn en iedereen zijn eigen conclusies te laten trekken.”