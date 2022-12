Club-speler Skov Olsen, Bale en één Rode Duivel in slechtste WK-elftal volgens L'Équipe

De Rode Duivels stelden teleur op het WK in Qatar door als een van de weinige toplanden al in de groepsfase te sneuvelen. Het leek dan ook onvermijdelijk dat minstens één Belg in een van de minder positieve lijstjes van het toernooi zou belanden. Yannick Carrasco krijgt de bedenkelijke eer om in het slechtste WK-elftal volgens L’Équipe te staan. De Franse sportkrant geeft de wingback van de Duivels een drie voor zijn twee optredens in Qatar. In de gevleid gewonnen openingsmatch tegen Canada werd hij bij de rust vervangen, om vervolgens niet van de bank te komen tijdens de nederlaag van Marokko. Tegen Kroatië dropte Roberto Martínez hem weer in de basis, maar Carrasco kon de uitschakeling niet helpen vermijden.